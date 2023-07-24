رئيس تسييرية نادي الظهرة يطلب تشكيل إدارة جديدة قبل بدء الموسم الرياضي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد رئيس اللجنة التسييرية بنادي الظهرة الصديق أبوهديمة أن عمل اللجنة استمر لعشرة أشهر، رغم أن مهمتها كانت لمدة 90 يوما فقط، وأنها عملت لظروف خارجة عن الإرادة خلال تلك الفترة حتى لا يقع النادي في أي فراغ.

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ودعا الصديق أبوهديمة عبر منشور له على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» منتسبي النادي لتكليف لجنة جديدة لإدارة الجمعية العمومية بعيدا عن الأسماء الجدلية، حسب وصفه، مؤكدا أن اللجنة التسيرية حددت 20 يوليو الجاري، موعدا للانتخابات.

ولم تتقدم أي قائمة، لذا كانت دعوة أبوهديمة للعمل بسرعة، قبل بدء الموسم الرياضي الجديد الذي بات على الأبواب.

ويعد نادي الظهرة من الأندية المهمة في الرياضة الليبية، وله عدة ألعاب وسبق للفريق الأول لكرة القدم الفوز ببطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم العام 1985.