  • Alwasat News
Atwasat

رئيس تسييرية نادي الظهرة يطلب تشكيل إدارة جديدة قبل بدء الموسم الرياضي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الإثنين 24 يوليو 2023, 02:58 مساء
رئيس تسييرية نادي الظهرة يطلب تشكيل إدارة جديدة قبل بدء الموسم الرياضي
الصديق أبوهديمة. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أكد رئيس اللجنة التسييرية بنادي الظهرة الصديق أبوهديمة أن عمل اللجنة استمر لعشرة أشهر، رغم أن مهمتها كانت لمدة 90 يوما فقط، وأنها عملت لظروف خارجة عن الإرادة خلال تلك الفترة حتى لا يقع النادي في أي فراغ.

- وزير الرياضة يستعرض بعض الصعوبات التي يواجهها نادي «الظهرة» 

ودعا الصديق أبوهديمة عبر منشور له على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» منتسبي النادي لتكليف لجنة جديدة لإدارة الجمعية العمومية بعيدا عن الأسماء الجدلية، حسب وصفه، مؤكدا أن اللجنة التسيرية حددت 20 يوليو الجاري، موعدا للانتخابات.

ولم تتقدم أي قائمة، لذا كانت دعوة أبوهديمة للعمل بسرعة، قبل بدء الموسم الرياضي الجديد الذي بات على الأبواب.

ويعد نادي الظهرة من الأندية المهمة في الرياضة الليبية، وله عدة ألعاب وسبق للفريق الأول لكرة القدم الفوز ببطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم العام 1985.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني

كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني
كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم

كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم
8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي

8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي
جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»

جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية

الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية
غواصون يحتشدون لإنقاذ «لؤلؤة قرغيزستان» من القمامة

غواصون يحتشدون لإنقاذ «لؤلؤة قرغيزستان» من القمامة
حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة

حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة
الصين وروسيا تختتمان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان (شاهد)

الصين وروسيا تختتمان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان (شاهد)
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة

عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة
بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما والمسرح

بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما والمسرح
الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ويحرز الذهبية

الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ويحرز الذهبية
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا

نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا
إيطاليا تستضيف مؤتمرا يناقش «الهجرة عبر المتوسط» بمشاركة عربية وأفريقية

إيطاليا تستضيف مؤتمرا يناقش «الهجرة عبر المتوسط» بمشاركة عربية وأفريقية
المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص

المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص
فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا

فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا
شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: المدرب تأخر كثيرا.. ونجم: أفريقيا تغيرت

شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: المدرب تأخر ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: المدرب تأخر كثيرا.. ونجم: أفريقيا تغيرت
شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: ...
الزمالك يتوجه إلى السعودية للمشاركة في بطولة «كأس الملك سلمان للأندية»
الزمالك يتوجه إلى السعودية للمشاركة في بطولة «كأس الملك سلمان ...
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا
محمد الكستا وميدي البرعصي يعلنان نهاية مسيرتهما مع الأخضر
محمد الكستا وميدي البرعصي يعلنان نهاية مسيرتهما مع الأخضر
ليبيا تشارك في ثلاث ألعاب ضمن عالمية الجامعات بالصين (صور)
ليبيا تشارك في ثلاث ألعاب ضمن عالمية الجامعات بالصين (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور ......
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية...
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي ......
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والهلال في سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والهلال في ......
المزيد
ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية
ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية...
رئيس تسييرية نادي الظهرة يطلب تشكيل إدارة جديدة قبل بدء الموسم الرياضي
رئيس تسييرية نادي الظهرة يطلب تشكيل إدارة جديدة قبل بدء ......
البوسيفي لـ«بوابة الوسط»: النسخة الثانية لجائزة ليبيا الذهبية في التميز الرياضي تستعد للظهور.. الثلاثاء
البوسيفي لـ«بوابة الوسط»: النسخة الثانية لجائزة ليبيا ......
ليبيا تشارك في ثلاث ألعاب ضمن عالمية الجامعات بالصين (صور)
ليبيا تشارك في ثلاث ألعاب ضمن عالمية الجامعات بالصين (صور)...
محمد الكستا وميدي البرعصي يعلنان نهاية مسيرتهما مع الأخضر
محمد الكستا وميدي البرعصي يعلنان نهاية مسيرتهما مع الأخضر...
المزيد