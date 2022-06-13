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وزير الرياضة يستعرض بعض الصعوبات التي يواجهها نادي «الظهرة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 10:56 مساء
وزير الرياضة يستعرض بعض الصعوبات التي يواجهها نادي «الظهرة»
وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي يستقبل رئيس الجمعية العمومية ورئيس نادي «الظهرة» الرياضي. (الإنترنت)
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استقبل وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، رئيس الجمعية العمومية لنادي «الظهرة» الرياضي أحمد بلال، ورئيس نادي «الظهرة» الرياضي رافع الثابت، وعددًا من المشجعين القدامى والرياضيين بالنادي، بحضور وكيل ديوان الوزارة، بشير علي هاشم. 

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بأسرة نادي «الظهرة»، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، كما أشاد بتاريخ وعراقة نادي «الظهرة» الرياضي الثقافي الاجتماعي.

وخلال الاجتماع استعرض بعض الصعوبات التي يواجهها النادي، وبعض الاحتياجات التي تنقصه لاستكمال أداء دوره الثقافي والاجتماعي والرياضي على الوجه الأكمل. 

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وأكد الوزير، أن الوزارة لن تتوانى عن توفير احتياجات الأندية الرياضية؛ خدمة لقطاع الرياضة، وفي ختام اللقاء أهدى أعضاء نادي «الظهرة»، غلالة النادي وشهادة تقدير للوزير، دعمًا له لدوره الرياضي للنهوض بقطاع الرياضة بليبيا.

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