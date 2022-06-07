وزير الرياضة يناقش أوضاع الاتحاد الليبي الرياضي النسائي

القاهرة - بوابة الوسط

عقد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، اجتماعًا مع رئيس الاتحاد الليبي الرياضي النسائي عواطف أبوشويشة سعد، والمدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية الليبية حدهم محمد العابد.

وجاء اجتماع الجويفي مع رئيس الاتحاد الليبي الرياضي النسائي، في إطار تواصله الدائم مع الاتحادات الرياضية لمتابعة أوضاعها الإدارية والفنية.

برامج ومقترحات وأهداف الاتحاد النسائي

ونوقش خلال اللقاء أوضاع الاتحاد والمتطلبات التي يحتاجها لأداء عمله بالشكل المطلوب، كما تطرق لبرامج ومقترحات وأهداف ورؤية الاتحاد بما يسهم في الارتقاء برياضة المرأة بليبيا.

كما جرى خلال هذا اللقاء مناقشة أوضاع الأكاديمية الأولمبية وما تعانيه من نقص في الإمكانات وآلية تطويرها. كما قدم مقترحًا بإنشاء مركز بحوت لعلوم الرياضة بليبيا للوزير للاطلاع والتوجيه.

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ومن جانبه، أكد الوزير وقوف الوزارة وتقديم الدعم اللازم لجميع المكونات الرياضة، وحلحلة جميع المعوقات التي تعيق أداء عملهم بالشكل المطلوب، وذلك لتطوير وتعزيز قطاع الرياضة خدمة للصالح العام.