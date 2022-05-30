وزير الرياضة يؤكد عمق العلاقات مع مسؤولي اللجنة الأولمبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

استقبل وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، أمس الأحد، رئيس اللجنة الأولمبية، دكتور جمال الزروق، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

حضر الزيارة وكيل ديوان الوزارة، بشير هاشم، في إطار توثيق وتوطيد العلاقات بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الليبية وتنسيق الجهود بما يخدم مصلحة الرياضة الليبية وتطوير أدائها.

جرى خلال الزيارة الاتفاق على إيجاد آليات للعمل الرياضي المشترك وتبني برامج وأنشطة متبادلة؛ سعيا للنهوض بمستوى المنتخبات الوطنية الليبية وتمهيد الطريق أمام الرياضيين لتسجيل أفضل النتائج محليا ودوليا.