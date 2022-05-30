الدبيبة يستقبل الزروق ويعده بحلحلة مشاكل الأولمبية الليبية ودعم الرياضة والرياضيين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بمكتبه في العاصمة طرابلس رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، اليوم الإثنين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع الرياضي والأولمبي الليبي، كما قدم الزروق شرحا لمسيرة ونشاط اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وطبيعة عملها وعلاقاتها مع الهيئات والمؤسسات الدولية، بحسب صفحة اللجنة الأولمبية الليبية على «فيسبوك».

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وحرص الزروق خلال جلسته مع الدبيبة على التنويه إلى ضرورة تقديم الدعم المالي والمعنوي للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وصولا إلى التنمية الرياضية حتى تتحقق طموحات الشارع الرياضي الليبي.

كما استعرض الدكتور جمال الزروق الصعوبات والعراقيل التي تواجه اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية مما أثر سلبا على برامجها وأنشطتها ومشاركاتها الدولية.

ومن جهته، أكد رئيس الحكومة أنه سيعمل على حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، كما سيقدم دعما مباشرا للرياضة والرياضيين.