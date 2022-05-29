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الدبيبة يوجه بعلاج الإعلامي بالرأس علي في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 02:11 مساء
الدبيبة يوجه بعلاج الإعلامي بالرأس علي في الخارج
الإعلامي بالرأس علي يتصفح جريدة «الوسط». (خاص - بوابة الوسط)
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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، تعليماته إلى وزير الصحة المكلف، بشأن متابعة الوضع الصحي للإعلامي القدير محمد بالرأس علي، وتأمين علاجه بالخارج بشكل عاجل نظير جهوده الإعلامية.

جاء ذلك عبر نص خطاب موجه جاء فيه :«في إطار متابعة رئيس الوزراء للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من قبل قطاع الصحة، ونظرًا لسوء الحالة الصحية للإعلامي القدير محمد بالرأس علي.. عليه فإن تعليمات رئيس الوزراء تقضي العمل على متابعة وضعه الصحي وتأمين علاجه بالخارج بشكل عاجل تقديرًا له ولجهوده المبذولة طيلة مسيرته الإعلامية»، بحسب ما ذكرته إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بليبيا عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك».

حديث بالرأس علي لـ«الوسط»
سبق وتابعت «بوابة الوسط» على مدار السنوات الماضية الحالة الصحية للإعلامي القدير محمد بالرأس علي، ففي مارس 2016، قال الإعلامي والمعلق الرياضي الشهير، محمد بالرأس علي، «أتمتع بصحة جيدة، وأتواجد بمنزلي الكائن بحي السلماني ببنغازى رفقة أسرتي، وسأستأنف مرحلة جديدة من علاجي الاستشفائي بتونس قريبًا».

وأختتم المعلق والناقد الرياضي الشهير حديثه مع «بوابة الوسط» بالقول: «أشكركم على اهتمامكم للتأكد من الإشاعة، وانقلوا أمنياتي للشعب الليبي عامة ورياضييه على وجه الخصوص بأن يحفظ الله بلدنا من كل سوء».

موسوعة كروية
وُلد محمد بالرأس علي ببنغازي العام 1942 وعمل صحفيًا ومعلقًا رياضيًا ذاع صيته في أنحاء الوطن العربي.

أنشأ جريدة «الصدى الرياضي» وتولى رئاسة تحريرها، التي كانت من أبرز الصحف الرياضية المتخصصة على مستوى الوطن العربي، كما أنه كان صاحب برنامج «الأسبوع الرياضي» الذي يعرض كل يوم جمعة على التلفزيون الليبي، ويعتبر لدى العرب عامة والليبيين خاصة موسوعة كروية هائلة.

أيضاً من بين مهامه توليه منصب نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم سابقًا.

خطاب التكليف. (إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بليبيا عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»)
خطاب التكليف. (إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بليبيا عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»)
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