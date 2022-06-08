وزير الرياضة يؤكد دعمه الكامل لمنتسبي «رابطة مشجعي الاتحاد»

القاهرة - بوابة الوسط

التقى وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، بمقر ديوان الوزارة، أعضاء «رابطة مشجعي نادي الاتحاد» الثقافي الاجتماعي.

واستعرض منتسبو الرابطة، أمام الوزير، الأوضاع التي تمر بها الرابطة في مختلف الجوانب، كما تم التطرق إلى البطولة التي تستضيفها تونس بمشاركة روابط الأندية الرياضية بشمال أفريقيا وإمكانية مشاركة أعضاء الرابطة بها.

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من جانبه أكد الوزير دعمه الكامل لمنتسبي الرابطة، لما لها من دور فاعل في تنمية قدرات ومواهب الرياضيين في مختلف الألعاب، باعتبارها منارات رياضية واجتماعية وثقافية، تؤكد مفاهيم الانتماء للوطن ووحدة البلاد، ودورها الفاعل في تحقيق المصالحة الوطنية.