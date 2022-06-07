وزير الرياضة يبحث إقامة لقاءات ودية رياضية مع القائم بأعمال سفارة فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، في مكتبه اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين محمد رحال، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية على المستوى الرياضي، وإمكانية إقامة أسابيع عمل تجمع شباب البلدين الشقيقين من خلال اللقاءات الودية الرياضية بين المنتخبات بمختلف الألعاب.

من جهته، أشاد القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين، بمواقف ليبيا الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا رغبة بلاده بالعمل مع ليبيا في المجال الرياضي الثقافي وإبداء أكبر قدر من التسهيلات خدمة للشعبين الشقيقين.

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وفي ختام الزيارة، أكد وزير الرياضة أن فلسطين ستبقى ضميرًا حيًا في قلوب كل الليبيين، منوهًا بأهمية استقلال الرياضة الفلسطينية، وشدد على ضرورة دعم رياضتها والوقوف معها في كافة المحافل الدولية والإقليمية.