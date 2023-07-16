النصر يفوز على الاتحاد 79 - 76 في رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز النصر على الاتحاد بنتيجة 79 - 76 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، في مجمع سليمان الضراط في بنغازي في الجولة الخامسة من منافسات رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة.

حسم النتيجة في الوقت الإضافي

واضطر الفريقان إلى الاحتكام إلى وقت إضافي مدته خمس دقائق لحسم النتيجة النهائية، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بنتيجة 68 – 68.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث بترتيب فرق رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة، كما ارتفع رصيد الاتحاد إلى خمس نقاط في المركز الأخير.

الأهلي بنغازي حسم اللقب

يذكر أن فريق الأهلي بنغازي حسم لقب الدوري الليبي لكرة السلة بعدما فاز اليوم على الأهلي طرابلس بنتيجة 67 – 57، لتصبح مباريات الجولة الأخيرة من منافسات رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة تحصيل حاصل.

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ويواجه الأهلي بنغازي فريق الاتحاد في الجولة الأخيرة من منافسات رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة، بينما سيلعب الأهلي طرابلس مع النصر، وفقا لحساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على موقع «فيسبوك».