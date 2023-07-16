الأهلي بنغازي يفوز على الأهلي طرابلس 67 – 57 ويتوج بلقب دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أحرز الأهلي بنغازي لقب الدوري الليبي لكرة السلة، بعد تغلبه على الأهلي طرابلس بنتيجة 67 – 57، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، في مجمع سليمان الضراط في بنغازي في الجولة الخامسة من منافسات رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة.

بهذه النتيجة رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة ترتيب فرق رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة، كما ارتفع رصيد الأهلي طرابلس إلى ثماني نقاط في المركز الثاني.

الجولة الأخيرة لن تؤثر على فوز الأهلي بنغازي باللقب

وفي ضوء فوز الأهلي بنغازي اليوم لن يكون لنتيجة الجولة الأخيرة من رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة تأثير على فوز الفريق بلقب دوري كرة السلة، حيث سيواجه الأهلي بنغازي فريق الاتحاد، بينما سيلعب الأهلي طرابلس مع النصر، وفقا لحساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على موقع «فيسبوك».

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بدأ الأهلي بنغازي مباراته أمام الأهلي طرابلس بقوة وتمكن من حسم نتيجة الفترة الأولى لمصلحته بنتيجة 20 – 18، وواصل تفوقه في الفترة الثانية التي حسمها أيضًا بنتيجة 20 – 10، لينهي الأهلي بنغازي الشوط الأول متقدما بنتيجة 40 – 28.

وفي الفترة الثالثة تمكن الأهلي طرابلس من العودة في نتيجة اللقاء بعدما حسم الفترة لصالحه بنتيجة 21 – 12، إلا أن الأهلي بنغازي عاد للسيطرة على المباراة وأنهى الفترة متقدما بنتيجة 15 – 8، لتصبح النتيجة النهائية للمباراة هي فوز الأهلي بنغازي 67 – 57.