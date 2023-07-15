الأهلي بنغازي يفوز على النصر في «ديربي» دوري كرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

فاز فريق كرة السلة بنادي الأهلي بنغازي على النصر بنتيجة 81 – 70، في المباراة التي أقيمت في مجمع سليمان الضراط في بنغازي، اليوم السبت، ضمن منافسات التجمع الثاني من الدوري الليبي لكرة السلة.

تفوق الأهلي بنغازي

تمكن الأهلي بنغازي من بسط سيطرته على معظم فترات مباراة «الديربي» أمام النصر، فأنهى الفترة الأولى متقدما بنتيجة 24 – 20، وتواصل هذا التفوق في الفترة الثانية التي أنهاها الأهلي بنغازي لمصلحته بنتيجة 18 – 11، لتصبح النتيجة الإجمالية للشوط الأول تقدم الأهلي بنغازي على النصر بنتيجة 42 – 31.

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وفي الشوط الثاني استمرت الأفضلية لصالح الأهلي بنغازي الذي أنهى الفترة الثالثة بنتيجة 24 – 14، إلا أن النصر انتفض في الفترة الرابعة وأنهاها لمصلحته بنتيجة 25 – 15، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي على النصر 81 – 70.

وتقام اليوم أيضا مباراة «ديربي» ثانية بين فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.