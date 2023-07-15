  • Alwasat News
Atwasat

الأهلي بنغازي يفوز على النصر في «ديربي» دوري كرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 06:37 مساء
الأهلي بنغازي يفوز على النصر في «ديربي» دوري كرة السلة
لقطة من مباراة الأهلي بنغازيي والنصر في مباراة الفريقين بالتجمع الأول لدوري كرة السلة (أرشيفية: فيسبوك)
alwasat radio

فاز فريق كرة السلة بنادي الأهلي بنغازي على النصر بنتيجة 81 – 70، في المباراة التي أقيمت في مجمع سليمان الضراط في بنغازي، اليوم السبت، ضمن منافسات التجمع الثاني من الدوري الليبي لكرة السلة.

تفوق الأهلي بنغازي
تمكن الأهلي بنغازي من بسط سيطرته على معظم فترات مباراة «الديربي» أمام النصر، فأنهى الفترة الأولى متقدما بنتيجة 24 – 20، وتواصل هذا التفوق في الفترة الثانية التي أنهاها الأهلي بنغازي لمصلحته بنتيجة 18 – 11، لتصبح النتيجة الإجمالية للشوط الأول تقدم الأهلي بنغازي على النصر بنتيجة 42 – 31.

- شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة
- شاهد.. فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة

وفي الشوط الثاني استمرت الأفضلية لصالح الأهلي بنغازي الذي أنهى الفترة الثالثة بنتيجة 24 – 14، إلا أن النصر انتفض في الفترة الرابعة وأنهاها لمصلحته بنتيجة 25 – 15، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي على النصر 81 – 70.

وتقام اليوم أيضا مباراة «ديربي» ثانية بين فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي بنغازي يفوز على النصر في «ديربي» دوري كرة السلة

الأهلي بنغازي يفوز على النصر في «ديربي» دوري كرة السلة
شاهد.. أول حديث لمدرب منتخب ليبيا للكرة الطائرة عقب التحليق بذهبية العرب في الجزائر

شاهد.. أول حديث لمدرب منتخب ليبيا للكرة الطائرة عقب التحليق بذهبية العرب في ...
الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14

الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14
بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة بطاو

بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة ...
كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!

كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!
«فولكسفاغن» تكشف تفاصيل «باسات» الجديدة

«فولكسفاغن» تكشف تفاصيل «باسات» الجديدة
مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون
بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة الكروية

بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة ...
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان

الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات

السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات
الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي النظيف

الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي ...
بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه

بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»

قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي طرابلس بالدوري

فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي ...
الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج

الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان

تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت

ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري «معلقة»

الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة بطاو
بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه ...
الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14
الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14
«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة في بنغازي.. السبت
«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة في بنغازي.. السبت
شاهد.. أول حديث لمدرب منتخب ليبيا للكرة الطائرة عقب التحليق بذهبية العرب في الجزائر
شاهد.. أول حديث لمدرب منتخب ليبيا للكرة الطائرة عقب التحليق ...
الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو الاتحادات الرياضية إلى مزيد من الانضباط
الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور ......
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية...
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي ......
المزيد
الأهلي بنغازي يفوز على النصر في «ديربي» دوري كرة السلة
الأهلي بنغازي يفوز على النصر في «ديربي» دوري كرة السلة...
الأهلي طرابلس ينظم حفلا كبيرا بمناسبة فوزه بالدوري الليبي
الأهلي طرابلس ينظم حفلا كبيرا بمناسبة فوزه بالدوري الليبي...
وفد الأولمبية الليبية يجتمع مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
وفد الأولمبية الليبية يجتمع مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب ......
الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو الاتحادات الرياضية إلى مزيد من الانضباط
الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. ......
شاهد.. أول حديث لمدرب منتخب ليبيا للكرة الطائرة عقب التحليق بذهبية العرب في الجزائر
شاهد.. أول حديث لمدرب منتخب ليبيا للكرة الطائرة عقب التحليق ......
المزيد