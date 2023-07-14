الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس اتحاد كرة القدم عبدالحكيم الشلماني، إيقاف رئيس لجنة تنظيم المسابقات المكلف فيصل بادي، وإحالته إلى التحقيق.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم على موقع «فيسبوك» نص قرار إيقاف فيصل بادي وإحالته إلى التحقيق.

فيصل بادي يعلن تأجيل المباريات

وأعلن فيصل بادي تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم، في أعقاب انسحاب فريق الاتحاد من مواجهة الأهلي طرابلس بداعي حدوث تغيير في طاقم تحكيم المباراة.

كما أعلن ناي الأهلي بنغازي أن مسؤوليه تواصلوا مع فيصل بادي لمعرفة مصير المسابقة في ضوء انسحاب الاتحاد، وأنه أكد لهم أنه قرر تأجيل مباريات الجولة الخامسة من سداسي التتويج لمدة 72 ساعة، إلا أن اتحاد الكرة لم يلتفت إلى ذلك وقرر إعلان الأهلي طرابلس بطلا للدوري الليبي وقام بتتويجه في أرض الملعب.

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وجاء في القرار أن تكليف فيصل بادي بعضوية لجنة الإشراف على تنظيم دور سداسي التتويج، يتطلب منه عدم تجاوز صلاحياته.

وأضاف القرار أنه بالإشارة إلى ما قام به فيصل بادي غير مسؤول ويمثل تجاوزا لصلاحياته وخروجه عبر الوسائل الإعلامية وإثارة الرأي العام بمعلومات مغلوطة، فقد تقرر إيقافه عن المهام المكلف بها اعتبارا من تاريخ صدور القرار وإحالته للتحقيق.