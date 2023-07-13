فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

قرر نادي الاتحاد الانسحاب من مباراته أمام الأهلي طرابلس المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة الأخيرة من منافسات دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم.

تغيير حكام المباراة

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس نادي الاتحاد محمود عبودة وهو في الملعب ويعلن أن هناك تغييرا في حكام مباراة فريقه أمام الأهلي طرابلس.

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وظهر في الفيديو عبودة وبجواره نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وقال إنه جرى الإعلان عن وجود طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس، غير إنه عند وصول الفريق إلى أرض الملعب فوجئ فريق الاتحاد بأن الطاقم عبارة عن حكمن فقط، وسبق لهما المشاركة في إدارة مباراة للنصر.

وأضاف: «نتأسف لجماهير الاتحاد لأن اتحاد الكرة لم يحافظ على شرف المنافسة وعاجز عن إقامة بطولة نزيهة، وحق الاتحاد لن يضيع»، ثم طالب لاعبيه بالخروج من الملعب.