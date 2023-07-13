فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت بعثة نادي الأهلي بنغازي في تونس بيانا، أكدت فيه أن فريقها كان بصدد خوض مباراته الخامسة والحاسمة أمام فريق أبوسليم.

وقال الأهلي بنغازي في بيانه إنه بعد انسحاب الاتحاد من مباراته أمام الأهلي طرابلس، جرى التواصل مع رئيس لجنة المسابقات الذي أبلغ النادي بتأجيل المباريات لمدة 72 ساعة.

تغيير الحكام سبب الأزمة

وقالت بعثة الأهلي بنغازي في البيان إن مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة هو أن تقام المباريات الثلاث في وقت واحد من أجل الوقوف على مسافة واحدة من نتائج جميع المباريات.

وأضاف البيان أن الأهلي بنغازي فوجئ بحدوث تغيير في طاقم تحكيم مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد، وذلك على الرغم من أن المعلومات التي كانت متاحة هي أن هناك أطقم تحكيم جديدة بالكامل لإدارة مباريات الجولة، إلا أن رئيس نادي الاتحاد أعلن انسحاب فريقه نظراً لعدم الشفافية في اختيار حكام المباراة.

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وشدد بيان بعثة الأهلي بنغازي على الالتزام بقرارات الاتحاد الليبي لكرة القدم متى كانت منصفة وعادلة، مؤكداً على أن فريقه سيتنافس بالروح الرياضية والحيادية والنزاهة.

وعلى الرغم من إعلان الأهلي بنغازي تأجيل سداسي التتويج لمدة 72 ساعة، إلا أنه جرى تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي لكرة القدم للموسم الكروي 2022 - 2023.