حكام أوروبيون لإدارة مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الخميس، أسماء أطقم التحكيم المكلفين بإدارة مباريات الجولة الخامسة الأخيرة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي «دورينا».

حكام أوروبيون في ختام سداسي التتويج

ووفقاً لما أعلنته لجنة الحكام العامة، فقد جرى تكليف أطقم أوروبية بإدارة المباريات الثلاث التي ستقام اليوم ضمن دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي.

ويختتم دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي «دورينا» بإقامة ثلاث مباريات في الثامنة مساء بتوقيت ليبيا، حيث يلعب الهلال والنصر في صفاقس، والأهلي طرابلس والاتحاد في رادس، وأبوسليم والأهلي بنغازي في المنستير.

وكلفت لجنة الحكام الروماني الدولي بيترسكو رادو مباراة الهلال والنصر، كما كلفت الحكم الحكم اليوناني بابادوبولوس إيدانيس بإدارة مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد، فيما سيقوم الحكم الدولي السلوفيني أوبرينوفيتش رادي بإدارة مباراة أبوسليم والأهلي بنغازي.

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يأتي تعيين أطقم حكام أوروبية لإدارة مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي، بعدما طالب ناديا الأهلي بنغازي والاتحاد في بيانين منفصلين، بتعيين حكام أوروبيين لإدارة مباريات الجولة الخامسة من سداسي التتويج، وهي الجولة التي سجري في ضوء نتائجها تحديد بطل الدوري الليبي للموسم الكروي الحالي.

ويتصدر الأهلي طرابلس ترتيب فرق سداسي التتويج برصيد عشر نقاط، يليه الأهلي بنغازي بفارق نقطة واحدة.

وفي حالة فوز الأهلي طرابلس على الاتحاد بأي نتيجة سيتوج بطلا للدوري الدوري الليبي بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي بنغازي وأبوسليم، بينما سيفوز الأهلي بنغازي بلقب الدروي الليبي في حالة فوزه على أبوسليم وتعادل أو خسارة الأهلي طرابلس أمام الاتحاد.

تكليفات الحكام المكلفين بقيادة مباريات الجولة الخامسة من سداسي التتويج بالدوري الليبي لكرة القدم (الإنترنت: حساب لجنة الحكام على فيسبوك)