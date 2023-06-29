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«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 08:58 مساء
«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية: صفحة الاتحاد بفيسبوك)
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اعتماد نتائج مباريات الأسبوع الأول للمرحلة الثانية للدوري السداسي ضمن مسابقة الدوري الليبي الممتاز «دورينا»، كما نشرت بعض الغرامات التي شملت نادي الأهلي بنغازي ولاعبه علي المصراتي.

وفاز فريق الأهلي بنغازي على الاتحاد بهدفين لهدف، وتعادل الهلال وأبو سليم، بينما حقق الأهلي طرابلس انتصارا على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واعتمدت لجنة المسابقات أيضًا القرارات والعقوبات الإدارية التي أصدرها الحكام في هذه الجولة ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثانية والتي سجلها مراقبو المباريات، وصادقت عليها.

- الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج
- التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
- بعشرة لاعبين.. الأهلي بنغازي يفوز على الاتحاد في أولى مباريات الدور السداسي

وأعلنت اللجنة معاقبة نادي الأهلي بنغازي بغرامة مالية قدرها ألف دينار، وفقًا للمادة (50) من لائحة الجزاءات. كما عاقبت لاعب الفريق علي المصراتي بالإيقاف مباراة وغرامة 500 دينار.

وشملت العقوبات مرافق فريق الاتحاد يونس الشيباني، بالإيقاف عن مرافقة فريقه لمباراة واحدة وغرامة 300 دينار.

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