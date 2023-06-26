  • Alwasat News
Atwasat

الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 12:51 صباحا
الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج
لقطة مثبتة من فيديو مباراة الأهلي طرابلس والنصر خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا»، 25 يونيو 2023. (قناة الوسط)
alwasat radio

حقق فريق الأهلي طرابلس ثمينًا على النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت في العاشرة من مساء اليوم الأحد بالمنستير في تونس، في ثالث مباريات الجولة الأولى من منافسات الدور السداسي للتتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم.

جاء الهدف الأول لفريق الأهلي عن طريق مأب شكري في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل محمد اشكربه للنصر في الدقيقة 32، لكن جون إيبوكا أعاد الأهلي للمقدمة مرة أخرى قبل نهاية الشوط الأول.

">شاهد تسجيلا للمباراة عبر قناة الوسط (WTV): الأهلي طرابلس والنصر في دور سداسي التتويج

وفي الشوط الثاني أضاف لاعب الأهلي عبدالله العرفي الهدف الثالث لفريقه، لتنتهي المبارة بنتيجة 3-1 لصالح الأهلي طرابلس.

وفي المباراتين الأخريين، حقق فريق الأهلي بنغازي فوزا مهما على الاتحاد بهدفين مقابل هدف. وفي ثاني المواجهات تعادل فريقا الهلال وأبوسليم سلبيا.

ونقلت قناة الوسط «Wtv» المباريات الثلاثة عبر شاشتها، مصحوبة باستديو تحليلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج

الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج
التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج ...
انتهت.. عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الأهلي طرابلس والنصر في دور سداسي التتويج

انتهت.. عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الأهلي طرابلس والنصر في دور سداسي التتويج
لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة

لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية

«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية
«إنستغرام» يطرح خاصية جديدة لمنافسة «تيك توك»

«إنستغرام» يطرح خاصية جديدة لمنافسة «تيك توك»
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم

قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع

دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع
نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»

نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»
شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»

شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»
هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟

هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي جيرارد

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي ...
كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!

كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
كاريكاتير خيري - بوتين

كاريكاتير خيري - بوتين
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم
انتخاب اللجنة الإدراية والجمعية العمومية لنادي الشروق
انتخاب اللجنة الإدراية والجمعية العمومية لنادي الشروق
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال وأبوسليم في سداسي التتويج
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال وأبوسليم في سداسي ...
بعشرة لاعبين.. الأهلي بنغازي يفوز على الاتحاد في أولى مباريات الدور السداسي
بعشرة لاعبين.. الأهلي بنغازي يفوز على الاتحاد في أولى مباريات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري السداسي
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري ......
منتخب شباب اليد يتلقى الخسارة الثانية في مونديال اليد أمام الجزائر
منتخب شباب اليد يتلقى الخسارة الثانية في مونديال اليد أمام ......
القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة...
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي ......
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات (صور)
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات......
المزيد
الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج
الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج...
التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات ......
انتهت.. عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الأهلي طرابلس والنصر في دور سداسي التتويج
انتهت.. عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الأهلي طرابلس والنصر في......
بعشرة لاعبين.. الأهلي بنغازي يفوز على الاتحاد في أولى مباريات الدور السداسي
بعشرة لاعبين.. الأهلي بنغازي يفوز على الاتحاد في أولى ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال وأبوسليم في سداسي التتويج
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال وأبوسليم في سداسي ......
المزيد