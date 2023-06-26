الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق الأهلي طرابلس ثمينًا على النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت في العاشرة من مساء اليوم الأحد بالمنستير في تونس، في ثالث مباريات الجولة الأولى من منافسات الدور السداسي للتتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم.

جاء الهدف الأول لفريق الأهلي عن طريق مأب شكري في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل محمد اشكربه للنصر في الدقيقة 32، لكن جون إيبوكا أعاد الأهلي للمقدمة مرة أخرى قبل نهاية الشوط الأول.

">شاهد تسجيلا للمباراة عبر قناة الوسط (WTV): الأهلي طرابلس والنصر في دور سداسي التتويج

وفي الشوط الثاني أضاف لاعب الأهلي عبدالله العرفي الهدف الثالث لفريقه، لتنتهي المبارة بنتيجة 3-1 لصالح الأهلي طرابلس.

وفي المباراتين الأخريين، حقق فريق الأهلي بنغازي فوزا مهما على الاتحاد بهدفين مقابل هدف. وفي ثاني المواجهات تعادل فريقا الهلال وأبوسليم سلبيا.

ونقلت قناة الوسط «Wtv» المباريات الثلاثة عبر شاشتها، مصحوبة باستديو تحليلي.