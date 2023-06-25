التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل فريقا الهلال وأبوسليم سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في ثاني مواجهات الجولة الأولى من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

جاء اللقاء الذي أداره الحكم الليبي الدولي أحمد الشلماني، أقل من المتوسط من الناحية الفنية وسيطرت عليه الصراعات البدنية وكثرة الإصابات، ما ترك أثره على المستوى الفني، وإن لاحت بعض الفرص الخطيرة للتهديف، خاصة لصالح فريق الهلال الذي لم يحسن لاعبوه استغلال تلك الفرص.

شوط سلبي بين الهلال وأبوسليم

بدأت المباراة بشكل سريع من جانب أبوسليم الذي ضغط بقوة بهدف اقتناص هدف مبكر يقلب به الموازين، إلا أن الهلال تماسك وتمكن من امتصاص حماس واندفاع وضغط فريق أبوسليم.

وبمرور الوقت دخل الهلال في أجواء المباراة وبدأ يبادل أبوسليم الهجمات، مع التركيز بشكل كبير على الجبهة اليمنى واستغلالها في اختراق دفاعات أبوسليم، إلا أن كل هذه المحاولات لم تسفر عن خطورة حقيقية أو فرص للتهديف.

شاهد تسجيلا للمباراة عبر قناة الوسط (WTV): الهلال وأبوسليم في سداسي التتويج

وبالتوازي مع ذلك، دخل لاعبو الفريقين في صراع شديد للسيطرة على منطقة وسط الملعب، وقد ترتب على هذا الصراع التحامات بدنية عديدة تسببت في إيقاف اللقاء عدة مرات الأمر الذي أثر على المستوى الفني للمباراة، التي هدأ إيقاعها بشكل ملحوظ بسبب كثرة سقوط اللاعبين للإصابة.

وفي محاولة لاستعادة زمام المبادرة الهجومية، لجأ لاعبو أبوسليم إلى الضغط على مدافعي الهلال لدفعهم إلى ارتكاب الأخطاء واستغلالها في تسجيل هدف، غير أن محاولاتهم باءت بالفشل.

في الدقيقة 35 يخرج المعتصم بالله أبوشناف لاعب أبوسليم من الملعب مصابًا بعد سقوطه على الأرض في كرة مشتركة، ويدخل بدلًا منه أيوب عمار.

في الدقيقة 38 يشن الهلال هجمة سريعة ويحدث التحام داخل منطقة جزاء أبوسليم، فيطالب لاعبوه بركلة جزاء إلا أن الحكم أشار باحتساب تسلل على الهلال.

وفيما كان الشوط الأول يقترب من نهايته وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، كاد الهلال يحرز الهدف الأول من هجمة سريعة من اختراق لدفاع أبوسليم الذي فقد توازنه فغابت الرقابة والتغطية، لتصل الكرة إلى أسامة بلعيد الذي سدد في المرمى الخالي من حارسه، لكن الدفاع أخرج الكرة من على خط المرمى منقذًا هدفًا مؤكدًا لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ النصف الثاني من المباراة مثلما انتهى الشوط الأول، فالأداء لا يزال هادئًا والإيقاع بطيئًا، الأمرالذي نتج عنه غياب الفاعلية الهجومية وندرة المحاولات، فيما استمر اللاعبون في السقوط على أرض الملعب بسبب الالتحامات البدنية.

في الدقيقة 67 شن الهلال هجمة خطيرة من مراوغة لخالد مجدي الذي مرر لغراب لكنه سدد كرة قوية فوق العارضة، مضيعا فرصة مهمة للتهديف.

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بعدها بدقيقتين أضاع الهلال فرصة أخرى للتهديف من كرة عرضية خلف المدافعين لتجد أسامة بلعيد المنطلق فقابلها بتسدية ذهبت خارج إطار المرمى.

نشط لاعبو الهلال بشكل نسبي وتمكنوا من حصار لاعبي أبوسليم فينصف ملعبهم، إلا أن هذا الحصار بحاجة إلى الفاعلية والاقتراب من المرمى حتى يشكل الخطورة المناسبة.

بعد فترة من الحماس من جانب الهلال، عاد إيقاع اللعب للتراجع من جديد، وتفنن اللاعبون في التورط في التحامات لا داعي لها، ما زاد من تراجع المستوى الفني للقاء.

في الدقيقة 80 طالب لاعبو أبوسليم باحتساب ركلة جزاء بداعي ان الكرة اصطدمت بيد التايب لاعب الهلال داخل منطقة جزاء فريقه، إلا أن الحكم الشلماني أشار بعدم وجود مخالفة وأمر باستمرار اللعب.

في الدقائق الأخيرة نشط لاعبو أبوسليم هجوميا لعلهم يحرزون هدفا ينهون به المباراة، لكنهم لم ينجحوا في هز الشباك.

في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة انفرد علي رزق بالمرمى فسدد بقوة لكن الحارس المنصوري تصدى لها بقدمه، لترتد إلى أحمد سالم الذي سدد في المرمى الخالي لكن كرته مرت بجوار القائم، لتمر بعدها الدقائق سريعا دون جديد فينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.