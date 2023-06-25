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بعشرة لاعبين.. الأهلي بنغازي يفوز على الاتحاد في أولى مباريات الدور السداسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 07:53 مساء
بعشرة لاعبين.. الأهلي بنغازي يفوز على الاتحاد في أولى مباريات الدور السداسي
لقطة مثبتة من فيديو للهدف الأول لمهاجم الأهلي بنغازي أحمد كراوع في شباك الاتحاد خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا»، 25 يونيو 2023. (قناة الوسط)
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حقق فريق الأهلي بنغازي اليوم، فوزا مهما على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في أولى مباريات الجولة الأولى من الدور السداسي للتتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم.

أحرز هدفي الأهلي بنغازي أحمد كراوع في الدقيقتين 34 و59، فيما سجل هدف الاتحاد أنس المصراتي في الدقيقة 90.

بداية قوية
بهذا الفوز يكون الأهلي بنغازي قد بدأ الدور السداسي للتتويج بشكل رائع سيمنحه دفعة قوية فيما تبقى من مباريات بالدور السداسي للتتويج بلقب«دورينا».

جاءت بداية الشوط الأول هادئة وحذرة من الفريقين وغابت عنها الفرص والمحاولات الهجومية طيلة الربع ساعة الأول، بعدها لجأ الهلي بنغازي إلى مهاجمة الاتحاد عبر الكرات الطولية خلف المدافعين التي شكلت خطورة على مرمى الاتحاد.

في  الدقيقة 29 حدث تحول مهم بمعاقبة علي يوسف مدافع الأهلي بنغازي بالطرد المباشر نتيجة قيامه بمسك مهاجم الاتحاد ومنعه من الانفراد بالمرمى، فلم يتردد الحكم السنغالي في إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، ليكمل الأهلي بنغازي اللقاء بعشرة لاعبين.

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وبالرغم من النقص العددي، إلا أن الأهلي بنغازي لم يتأثر بل فاجأ الجميع بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 34 من كرة عرضية متقنة قابلها أحمد كراوع برأسه في الشباك، ليتقدم الأهلي بنغازي بالهدف الأول.

الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول لم تشهد سوى كرة عرضية أبعدها دفاع الأهلي بنغازي لينتهي الشوط بتقدمه بهدف نظيف.

الشوط الثاني
في الشوط الثاني سدد فرحات كرة قوية اصطدمت بالقائم لترتد إلى الملعب دون أن تجد من يودعها المرمى، وفي الدقيقة 59 ضاعف أحمد كراوع النتيجة بإحرازه الهدف الثاني للأهلي بنغازي بتسديدة ذكية من على الخط اصطدمت بقدم حارس الاتحاد ثم سكنت الشباك.

بعد الهدف تراج الأهلي بنغازي للحفاظ على التقدم ما أتاح الفرصة لاعبي الاتحاد للتقدم بحثا عن إحراز الأهداف، وهو ما تحقق لهم في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة عندما سجل أنس المصراتي هدفا قلص به النتيجة، وانتهت به المباراة 2-1 لصالح الأهلي بنغازي.

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