شاهد.. الحالات التحكيمية لضربة بداية سداسي التتويج في ميزان استوديو الـ«VAR» عبر «Wtv»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش استوديو الـ«VAR» عبر قناة الوسط«Wtv» الحالات التحكيمية لمواجهات أمس الأحد في أولى مباريات دوري التتويج السداسي من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» المقام في تونس.

وعرض برنامج «VAR STUDIO» تحليل الحالات التحكيمية بنهاية «الاستوديو التحليلي»، واستعرض البرنامج الذي تقدمه الإعلامية آزاد عبدالباسط، حالات التحكيم في المباريات الثلاثة، وأسفرت المباريات الثلاثة عن تسجيل سبعة أهداف، بعد خسارة النصر والاتحاد وفوز الأهليين والتعادل السلبي بين الهلال وأبوسليم.

في المباراة الأولى فاز الأهلي بنغازي على الاتحاد بملعب سوسة بهدفين مقابل هدف، واستطاع هداف الدوري أحمد كرواع بـ12 هدفا تسجيل الثنائية في شباك الاتحاد، وقلص الفارق البديل أنس المصراتي للاتحاد بتسجيل هدف في الشوط الثاني، ليضمن الأهلي ثلاثة نقاط في بداية مشوار السداسي.

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وتعادل سلبا في ملعب رداس فريقا الهلال وأبوسليم، وقاد المباراة الحكم الوطني معتز الشلماني، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويحصد كل فريق نقطة في رصيده.

وشهد ملعب المنستير قمة بين الأهلي طرابلس والنصر، وفاز الأهلي طرابلس بنتيجة (3-1)، سجل للأهلي مأب شكري والنيجيري إيبوكا وعبدالله العرفي، وللنصر سجل محمد اشكربه.