ترقب لانطلاق مرحلة الحسم بـ«دورينا» استعدادا لتتويج النسخة الـ48

القاهرة - بوابة الوسط

يترقب الجمهور الرياضي في ليبيا انطلاق المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز، المتمثلة في بداية المنافسات المثيرة لمرحلة التتويج، التي تشهد وجود ستة فرق تأهلت بجدارة لهذا الدور.

أربعة فرق سبق أن تذوقت طعم الألقاب والبطولات، وهى: الاتحاد والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والنصر، بينما يتطلع فريقا الهلال وأبوسليم لمعانقة اللقب الأول في تاريخهما.

غياب المدرب الوطني عن مرحلة التتويج

على الرغم من التفوق والنجاح الكبير للمدرب الوطني في عدد مرات الفوز والتتويج بالألقاب، فإن نسخة الموسم الجاري في مرحلتها الحاسمة تشهد غيابه، حيث يوجد بها ثلاثة مدربين من تونس ومدرب من مصر ومدرب من صربيا وآخر من مونتينيجرو.

وقد كشفت قناة الوسط «Wtv» مواعيد مباريات الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي الليبي بـ«دورينا»، المقرر انطلاقه في تونس اليوم الأحد، وتبثها جميعا عبر إستديو تحليل موسع.

تنطلق المنافسات بمباراة الاتحاد والأهلي بنغازي على ملعب سوسة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت ليبيا، ويقود المباراة الحكم السنغالي ماجيتي نداي.

- تأجيل دوري سداسي التتويج من «دورينا» 48 ساعة لينطلق 25 يونيو

- لجنة المسابقات تعلن المواعيد المقترحة لمباريات الدوري السداسي بتونس

بينما يقود مباراة الهلال وأبوسليم الحكم الليبي معتز الشلماني، والتي ستقام على ملعب رادس في تمام الثامنة مساء. أما المباراة الثالثة فستقام على ملعب المنستير، وتجمع الأهلي طرابلس والنصر في تمام العاشرة مساء، ويقودها الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش.

وقد أصدر اتحاد الكرة قرارا بتعديل نظام المسابقة للفرق الستة المتبارية: الأهلي بنغازي والنصر والهلال من المجموعة الأولى، والاتحاد والأهلي طرابلس وأبوسليم من المجموعة الثانية.

تعديل الدوري السداسي

نص التعديل الجديد للدوري السداسي، الذي سيقام على ملاعب: رادس والمنستير وصفاقس وسوسة 25 يونيو الجاري، بأن يكون اللعب بنظام المجموعة الواحدة، ومن جولة واحدة، ومن يتحصل على أكثر نقاط يتوج بلقب النسخة الـ48 من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم.

حدد نظام الدوري الممتاز ولائحة السابقة أن نظام دوري التتويج السداسي سيكون من مرحلتين (ذهاب وإياب)، إلا أن ضيق الوقت والالتزام بتماشي البطولة المحلية مع أجندة الاتحاد الأفريقي (الكاف) تسببا في التعديل الأخير.