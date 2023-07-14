الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري «معلقة»

القاهرة - بوابة الوسط

قرر النادي الأهلي بنغازي تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، كلٌ في اختصاصه، ضد ما وصفه بالمخالفات الصادرة عن الاتحاد الليبي لكرة القدم، مطالبا بإيقاف الإجراء الصادر عنه بتتويج فريق الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي للموسم الكروي 2022-2023.

الأهلي بنغازي يعتبر بطولة الدوري معلقة

وأعلن النادي الأهلي بنغازي في بيان أصدره، أنه قرر اعتبار بطولة الدوري الليبي للموسم الكروي 2022-2023، معلقة إلى حين إتمام مرحلة دور سداسي التتويج حسب التعميم الصادر من رئيس لجنة المسابقات بتاريخ 13 يوليو 2023.

وشهدت الجولة الخامسة من سداسي التتويج أمس الخميس، أحداثا غير متوقعة، حيث جرى تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي في أعقاب إعلان نادي الاتحاد انسحابه رسميا بسبب تغيير حكام مباراته أمام الأهلي طرابلس، حسبما قال رئيس النادي محمود عبودة.

وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس لجنة المسابقات فيصل بادي على مسؤوليته تأجيل مباريات الجولة الخامسة لمدة 72 ساعة، غير أن اتحاد الكرة تجاهل كل ذلك وأعلن الأهلي طرابلس بطلا للدوري الليبي للموسم الكروي 2022-2023، وقام بإجراء مراسم تتويج الفريق رسميا.

- تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي 2022 - 2023

- فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ساعة

- فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج

كما طالب بيان الأهلي بنغازي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لمباريات دور سداسي التتويج المعلن عنها من قبل رئيس لجنة المسابقات مساء الأحد حيث أعلن تأجيل مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج لمة 72 ساعة.

الأهلي بنغازي يقدم بلاغا للنائب العام

وأكد بيان النادي الأهلي بنغازي أنه تقرر تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد اتحاد كرة القدم، بتهمة إساءة استعمال السلطة الوظيفية ومخالفته اللوائح والقوانين، مما أضر بالنادي الأهلي وذلك بقيامه بتتويج أحد الأندية المشاركة في دور سداسي التتويج قبل الانتهاء الرسمي للبطولة ودون وجه حق، مما يضع اتحاد الكرة تحت طائلة قانون العقوبات.

كما دعا الأهلي بنغازي كلا من: رئيس مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحكومة ووزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الاختراق الفاضح للقانون والمبادئ السامية للرياضة وما تؤدي إليه ممارسات اتحاد الكرة التي وصفها البيان بـ«المعيبة»، إلى الاحتقان العام وضرب الوحدة الوطنية وزرع الفتنة بين الشباب الليبي.

ودعا بيان الأهلي بنغازي شباب الناي وجماهيره إلى التخلي بالهدوء وتوخي الحذر وعدم الانجرار وراء الفتن.

بيان النادي الأهلي بنغازي (الإنترنت: حساب الأهلي بنغازي على فيسبوك)

بيان النادي الأهلي بنغازي (الإنترنت: حساب الأهلي بنغازي على فيسبوك)