تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي 2022 - 2023

القاهرة - بوابة الوسط

جرى تتويج فريق الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا» للموسم الكروي 2022 – 2023، وذلك للمرة الثالثة عشرة.

أحداث متلاحقة وراء تتويج الأهلي طرابلس

جاء تتويج فريق الأهلي طرابلس بعد أحداث متلاحقة حيث كان مقرراً إقامة مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد، ومباراة أخرى في التوقيت نفسه بين الأهلي بنغازي وأبوسليم.

وأعلن رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة انسحاب فريقه من مواجهة الأهلي طرابلس في الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج بعد تغيير طقام حكام المباراة، حسبما قال في مقطع فيديو منشور على حساب النادي الرسمي على موقع «فيسبوك».

- فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ساعة

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وعقب انسحاب الاتحاد أصدرت بعثة الأهلي بنغازي في تونس بياناً قالت فيها إنها تواصلت مع رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، الذي أبلغها بتأجيل مباريات الجولة الخامسة لمدة 72 ساعة.

وشدد بيان بعثة الأهلي بنغازي على الالتزام بقرارات الاتحاد الليبي لكرة القدم متى كانت منصفة وعادلة، مؤكداً على أن فريقه سيتنافس بالروح الرياضية والحيادية والنزاهة.