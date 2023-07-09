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ليبيا تواجه المغرب على برونزية الكرة الحديدية زوجي «الطويل» بدورة الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 09 يوليو 2023, 04:24 مساء
ليبيا تواجه المغرب على برونزية الكرة الحديدية زوجي «الطويل» بدورة الألعاب العربية
علي الصغير و وسيم صداع لاعبا ليبيا للكرة الحديدية (أرشيفية: الإنترنت)
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يخوض ثنائي منتخب ليبيا للكرة الحديدية تخصص «الطويل»، علي الصغير ووسيم الصداعي، مساء اليوم الأحد، مواجهة قوية أمام منتخب المغرب في مباراة التتويج بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب العربية.

تونس والجزائر تتنافسان على ذهب دورة الألعاب العربية
ومن المقرر أن تجمع مباراة التتويج بالميدالية الذهبية منتخبي تونس والجزائر.

يشار إلى أن ثنائي ليبيا تخصص الطويل علي الصغير ووسيم الصداعي جاء ثانيًا في مجموعته بدورة الألعاب العربية بعد الفوز على جيبوتي 13/ 0، وعلى فلسطين 13/ 6، غير أنهما فقدا مباراتهما أمام الجزائر بنتيجة 8 /13.

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أما في تخصص الرمي بالدقة فستجمع مباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية الليبي وسيم الصداعي مع المغربي مصطفى فارس، بينما تجمع مباراة التتويج بالميدالية الذهبية التونسي ريان حمدي مع الجزائري محمد شعشوعة.

يذكر أن لاعبي منتخب ليبيا للكرة الحديدية عبدالمهيمن الزنتوتي وفراس الزليتني، تأهلا إلى نهائي «زوجي رافا» في منافسات دورة الألعاب العربية الرياضية الخامسة عشرة المقامة بالجزائر.
 

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