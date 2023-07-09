فضية وحيدة لليبيا وصدارة للجزائر حتى اليوم الرابع في دورة الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تواصل الجزائر تصدرها جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية، المقامة على أرضها، لليوم الرابع على التوالي، حتى نهاية منافسات أمس السبت. وجاء البلد المنظم في القمة برصيد 87 ميدالية متنوعة، بينما تأتي ليبيا في الترتيب الـ14 عبر ميدالية فضية وحيدة عن طريق لاعبة ألعاب القوى رتاج السايح.

وقد توجت البطلة الليبية رتاج السايح بالميدالية الفضية في مسابقة رمى القرص بالدورة، بعدما شهدت منافسات هذه اللعبة للبنات مشاركة أربع راميات، وحصلت فيها الجزائرية نبيلة بوناب على الميدالية الذهبية بمسافة بلغت 50.25 متر.

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ونالت الفضية الليبية رتاج السايح بعد تحقيقها مسافة 47.30 متر، وحازت الميدالية البرونزية الإماراتية فاطمة الحسيني بمسافة 43.53 متر، وحلت البحرينية نورا جاسم في المركز الرابع بمسافة 40.98 متر.