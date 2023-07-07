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الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 07 يوليو 2023, 01:56 مساء
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
رتاج السائح تحمل الميدالية الفضية (الإنترنت: حساب اللجنة الأولمبية الليبية على فيسبوك)
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حافظت الجزائر على صدارة جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية بعد نهاية منافسات أمس الخميس.

الجزائر في صدارة دورة الألعاب العربية
تمكن أبطال وبطلات الجزائر من حصد 54 ميدالية خلال المنافسات التي أقيمت في دورة الألعاب العربية، والتي تستضيفها الجزائر حتى 15 يوليو الجاري.
وتتقدم الجزائر بفارق كبير عن أقرب منافسيها في الدورة، حيث تأتي بعثة البحرين في المركز الثاني برصيد 19 ميدالية، ثم تونس بـ31 ميدالية قبل بدء منافسات اليوم الجمعة.

جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب العربية
1- الجزائر 24 ذهب و14 فضة و16 برونز
2- البحرين 10 ذهب و4 فضة و5 برونز
3- تونس 4 ذهب و14 فضة و13 برونز
4- المغرب 4 ذهب و13 فضة و6 برونز
5- سورية 3 ذهب و2 فضة و4 برونز
6- قطر 3 ذهب و1 فضة و1 برونز
7- مصر 3 ذهب
8- فلسطين 3 ذهب
9- عمان 2 ذهب
10- الكويت 2 فضة و2 برونز
11- العراق 1 فضة و4 برونز
12- ليبيا 1 فضة
13- السعودية 1 فضة
14- الإمارات 2 برونز
15- اليمن 1 برونز

- رتاج السائح تتوج بفضية رمي القرص في دورة الألعاب العربية.. ووضاح سادسا
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وقد جاءت الميدالية الوحيدة التي حصدتها البعثة الليبية في دورة الألعاب العربية عن طريق البطلة رتاج السائح في مسابقة رمي القرص، والتي تمكنت من الفوز بها على الرغم من تعرضها للإصابة قبل بدء المنافسات بفترة قصيرة. بينما لم تتمكن بعض البعثات الرياضية حتى الآن من حصد أي ميدالية، وهي: لبنان وجزر القمر وموريتانيا والسودان.
 

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