رتاج السائح تتوج بفضية رمي القرص في دورة الألعاب العربية.. ووضاح سادسا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توجت البطلة الليبية رتاج السائح بالميدالية الفضية في مسابقة رمى القرص بدورة الألعاب العربيه، المقامة حاليا في الجزائر.

رتاج السائح تحرز الفضية

شهدت منافسات القرص للبنات مشاركة أربع راميات، وحصلت فيها الجزائرية نبيلة بوناب على الميدالية الذهبية بمسافة بلغت 50.25 متر، ونالت الفضية الليبية رتاج السائح بمسافة 47.30 متر، وحازت الميدالية البرونزية الإماراتية فاطمة الحسيني بمسافة 43.53 متر، وحلت البحرينية نورا جاسم بمسافة 40.98 متر في المركز الرابع.

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أما فى مسابقة رمى القرص للرجال فقد توج بالميدالية الذهبية القطرى معز إبراهيم بمسافة 62.48 متر، ونال الفضية الكويتى عيسى زنكاوي بمسافة 61.48 متر، بينما حصل الجزائرى أسامة على الميدالية البرونزية بمسافة 58.25 متر، وحل رابعا البحريني مروان ميدانى بمسافة 55.37 متر، وخامسا جاء الأردنى مصعب إبراهيم بمسافة 54.80 متر، وسادسا كان الليبي محمد وضاح بمسافة 54.24 متر، وسابعا الجزائرى عبدالمؤمن بوركبة بمسافة 53.37 متر، وثامنا السعودى أسامة حسن بمسافة 51.63 متر.