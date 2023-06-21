رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

توجت البطلة الليبية رتاج السائح بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص ضمن منافسات بطولة العرب لألعاب القوي للكبار في نسختها الثالثة والعشرين، المقامة في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

ونالت رتاج السائح الذهبية بعدما حققت مسافة بلغت 51.50 متر، بينما نالت الميدالية الفضية التونسية شيماء بمسافة 50.23 متر، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب لاعبة المغرب.

الحرمان من المشاركة بالبطولات

البطلة الليبية سبق لها أن توجت ببطولة العرب وأفريقيا في رمي القرص والجلة، ولكن بسبب قرارات عشوائية حرمت المشاركة في عدة بطولات على مستوى العرب وأفريقيا والبحر المتوسط عدة سنوات.

وقد اشتكت رتاج السائح في السابق، مرارا، من تعرضها للتجاهل والظلم، على حد تعبيرها عبر حسابها بمنصة «فيسبوك».

وقالت إنه تم حرمانها المشاركة في عدة بطولات، أبرزها دورة التضامن الإسلامي، التي أقيمت في تركيا العام 2022. وأكدت أن حرمانها المشاركة كلف ليبيا خسارة ميدالية ذهبية، لأن رقمها في رمي القرص أفضل من رقم اللاعبة التركية الفائزة بالميدالية الذهبية في دورة التضامن الإسلامي.

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البطلة رتاج السائح: حرموني وحرموا ليبيا من ميدالية ذهبية

البطلة الليبية لها سجل حافل بالبطولات، وهو ما دفع وزارة الرياضة لتكريمها بعد تتويجها بالقلادة الذهبية في رمي القرص بالبطولة العربية لألعاب القوى التي أُقيمت بدولة تونس العام 2021.

وفي يونيو 2015، تمكنت رتاج السائح من الفوز بالميدالية البرونزية في منافسات الرمي بالمطرقة، ضمن منافسات البطولة العربية لألعاب القوى لفئة الناشئين والناشئات في نسختها الخامسة، التي أقيمت في تونس، وذلك بعد منافسة شرسة مع رياضيين يمثلون 17 دولة عربية.