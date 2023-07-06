المنتخب الليبي لكرة الطائرة يهزم نظيره القطري بدورة الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز المنتخب الوطني للكرة الطائرة على نظيره القطري بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر في المباراة الافتتاحية بدورة الألعاب العربية الخامسة عشرة، التي افتُتحت أمس الأربعاء، في الجزائر وتستمر حتى يوم 15 يوليو الجاري.

أشواط المباراة

وحسم المنتخب الوطني الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25/ 15، والشوط الثاني الذي كانت فيه الندية حاضرة لكنه انتهى لصالح المنتخب الليبي بنتيجة 29/ 27. كما حسم المنتخب الوطني الشوط الثالث لصالحه أيضًا بنتيجة 25/ 17.

ووضعت القرعة المنتخب الوطني للكرة الطائرة، الذي وصل أمس للجزائر، في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات ليبيا والجزائر وفلسطين وقطر. واستعد الفريق الليبي للمشاركة في الدورة الحالية، بمعسكر داخلي في مدينة مصراتة تحت إشراف المدرب التونسي غازي قوبعة.

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قائمة المنتخب الليبي

وتضم قائمة المنتخب الوطني لكرة الطائرة كلاً من: فؤاد المعروق وأحمد أبولبابا ومصطفي الأشلم وعادل الفيتوري وأنس الوداني وعلي جنيفة ومحمد أبولبابا ومحمد موسى محمد ومحمد قرواش وردود رويحة وعبدالرحمن أبوزريبة ومحمد الطويل. أما الطاقم التدريبي ضم المدرب التونسي غازي قويعة والمساعد موسى علي والإداري محمد بن علي ومشرف معدات أشرف خليفة شعيب.

بعثة المنتخب الليبي لكرة الطائرة (بوابة الوسط)

بعثة المنتخب الليبي لكرة الطائرة (بوابة الوسط)

المنتخب الليبي لكرة الطائرة (بوابة الوسط)