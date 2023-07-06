بالفيديو.. المنتخب الوطني للطائرة يواجه قطر بدورة الألعاب العربية ومشاركة ليبية مميزة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تواصل البعثة الليبية مشاركتها في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة، التي افتتحت أمس الأربعاء، في الجزائر وتستمر حتى يوم 15 يوليو الجاري.

بداية مبشرة في دورة الألعاب العربية

وعلى الرغم من مشاركة ليبيا بعدد 49 رياضياً فقط وثمانية حكام في دورة الألعاب العربية، إلا أن البداية كانت مبشرة للغاية بحصول بطلة ألعاب القوى رتاج السائح على الميدالية الفضية في منافسات رمي القرص، وهي ميدالية فضية بطعم الذهب، نظراً للإصابة التي لحقت بالبطلة الليبية قبل بدء منافسات دورة الألعاب العربية وكادت تحرمها من المنافسة.

منتخب الطائرة يبدأ مشاركته بدورة الألعاب العربية

وتأمل البعثة الليبية مواصلة حصد الميداليات في قادم المشاركات بدورة الألعاب العربية، حيث ستتواصل المشاركات لأبطال وبطلات ليبيا في الدورة، وسيبدأ المنتخب الوطني للكرة الطائرة تلك المشاركات بمواجهة المنتخب القطري عند الساعة الخامسة مساء اليوم.

المنتخب الوطني للكرة الطائرة أوقعته القرعة في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات ليبيا والجزائر وفلسطين وقطر

ووصل المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمس الأربعاء إلى الجزائر للمشاركة في هذه دورة الألعاب العربية.

واستعد المنتخب الوطني للكرة الطائرة للمشاركة في دورة الألعاب العربية، بإقامة معسكر داخلي في مدينة مصراتة تحت إشراف المدرب التونسي غازي قوبعة. وتضم قائمة المنتخب الوطني لكرة الطائرة كل من: فؤاد المعروق وأحمد أبولبابا ومصطفي الأشلم وعادل الفيتوري وأنس الوداني وعلي جنيفة ومحمد أبولبابا ومحمد موسى محمد ومحمد قرواش وردود رويحة وعبدالرحمن أبوزريبة ومحمد الطويل. أما الطاقم التدريبي ضم المدرب التونسي غازي قويعة والمساعد موسى علي والإداري محمد بن علي ومشرف معدات أشرف خليفة شعيب.

منافسة قوية في دورة الألعاب العربية

وسيواجه أبطال وبطلات ليبيا منافسة قوية في دورة الألعاب العربية، نظراً للمشاركة المكثفة من جانب الدول العربية التي يمثلها 3500 رياضي يمثلون 22 دولة. وتقام المنافسات في سبع ولايات جزائرية هي: الجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران وتيبازة والبليدة وتيزي وزو.

البعثة الليبية تتألق في افتتاح دورة الألعاب العربية

وكانت البعثة الليبية قد تألقت في افتتاح دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة، حيث اصطف الرياضيون والرياضيات في طابور العرض بملعب «5 جويلية» الأولمبي التابع لمركب محمد بوضياف، حاملين العلم الليبي. وقد لاقت البعثة الليبية ترحيباً كبيراً من جانب الجماهير التي حضرت حفل افتتاح دورة الألعاب العربية.

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تشارك ليبيا في 12 لعبة رياضية: ألعاب القوى، ورفع الأثقال، والجودو، والكاراتيه، والملاكمة، والمبارزة، والكرة الحديدية، وكرة الطاولة، والشطرنج، وثلاثيات كرة السلة، والكرة الطائرة، والسباحة، كما تشارك ليبيا في لعبتين بارالمبيتين بالدورة، هما: ألعاب القوى وكرة السلة على الكراسي.

جدول ميداليات دورة الألعاب العربية

وقد أسفرت المنافسات التي أجريت بدورة الألعاب العربية حتى يوم أمس الأربعاء، عن تصدر الجزائر ترتيب جدول الميداليات برصيد 31 ميدالية متنوعة، تليها البحرين ولها 15 ميدالية متنوعة، ثم قطر بخمس ميداليات متنوعة، ففلسطين بثلاث ميداليات ثم المغرب ولها 16 ميدالية متنوعة، تليها تونس ولها 18 ميدالية متنوعة، ثم مصر في المركز السابع ولها ميداليتان.

البعثة الليبية قبيل افتتاح دورة الألعاب العربية (الإنترنت: حساب اللجنة الأولمبية الليبية على فيسبوك)

بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة (الإنترنت)

البعثة الليبية قبيل افتتاح دورة الألعاب العربية (الإنترنت: حساب اللجنة الأولمبية الليبية على فيسبوك)