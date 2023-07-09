ثنائي منتخب ليبيا للكرة الحديدية الزنتوني والزليتني في نهائي دورة الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تأهل لاعبا منتخب ليبيا للكرة الحديدية عبدالمهيمن الزنتوتي وفراس الزليتني إلى نهائي زوجي رافا في منافسات دورة الألعاب العربية الرياضية الخامسة عشرة المقامة بالجزائر.

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جاء ذلك خلال المنافسات التي أقيمت بقاعة لا لوفا بمدينة وهران، ليتأهل لاعبا المنتخب الوطني للكرة الحديدية زوجي ذكور، حسب الصفحة الرسمية للجنة الأوليمبية الليبية عبر «فيسبوك».

التأهل جاء في فرع «رافا» للاعبين عبدالمهيمن الزنتوتي وفراس الزليتني إلى النهائي بعد التفوق على المنتخب التونسي بنتيجة 7 مقابل 5 وسيلتقيان في النهائي مع المنتخب الجزائري غدًا الإثنين.

منافسات منتخب ليبيا للكرة الحديدية في دورة الألعاب العربية. (الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)