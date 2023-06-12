المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدربية في معسكر القاهرة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أول حصة تدربية بمعسكره الخارجي بالعاصمة المصرية القاهرة تحت قيادة المدرب الوطني حمدي بطاو، استعدادا لملاقاة بوتسوانا في التصفيات الإفريقية.

الغائبون والمحترفون ومعسكر المنتخب

ويغيب عن المنتخب الوطني الحارس معاذ اللافي بسبب الاصابة، ومحمد منير الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا، وفي انتظار التحاق المحترفين محمد صولة، وحمدو الهوني، ومؤيد اللافي .

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ومن المتوقع أن يلاقي المنتخب الوطني أحد الفرق المصرية قبل السفر إلى بوتسوانا، لخوض مباراة أمام منتخبها في السابع عشر من يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة نحو أمم أفريقيا.

يستكمل المنتخب الوطني مشوار التصفيات وسط حسابات معقدة، بعد خسارته ثلاث مباريات في التصفيات، وتجمد رصيده عند 3 نقاط، وفي حاجة للفوز بنتيجة آخر مباراتين، وتعثر غينيا الاستوائية أمام تونس.