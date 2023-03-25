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كيف صعبت غينيا الاستوائية المنافسات على المنتخب الليبي في تصفيات «كان 2023» بعد موقعة «رادس»؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 11:48 صباحا
كيف صعبت غينيا الاستوائية المنافسات على المنتخب الليبي في تصفيات «كان 2023» بعد موقعة «رادس»؟
المنير في هجمة للمنتخب الليبي أمام مرمى تونس. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
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في الوقت الذي خسر فيه المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم بثلاثية نظيفة أمام تونس، فاز على الجانب الآخر المنافس الرئيسي لـ«فرسان المتوسط» في المجموعة منتخب غينيا الاستوائية على بوتسوانا بهدفين دون مقابل، لتزداد الصعوبات.

منتخب تونس في الصدارة برصيد سبع نقاط، يليه منتخب غينيا الاستوائية بست نقاط، ثم ليبيا بثلاث نقاط، وأخيرا بوتسوانا بنقطة واحدة. وكان منتخبا ليبيا وغينيا الاستوائية متساويين بثلاث نقاط، قبل أن ينجح الأخير في تحسين مركزه وينفرد بوصافة المجموعة.

- تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس
- حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس

وقدم المدير الفني الجديد للمنتخب حمدي بطاو اعتذارا لجماهير كرة القدم، ووعد بتصحيح المسار مستقبلا، في المؤتمر الصحفي، عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام تونس، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أمس الجمعة، على ملعب رادس في العاصمة التونسية، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة من التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية «كان 2023» المقررة إقامتها في ساحل العاج.

وحقق المنتخب التونسي الأول لكرة القدم فوزا كبيرا على المنتخب الليبي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الأولى للجهاز الفني الجديد للمنتخب الليبي، بقيادة حمدي بطاو.

وتغادر بعثة المنتخب اليوم السبت إلى مدينة بنغازي، لملاقاة المنتخب التونسي في الجولة الخامسة بنفس التصفيات على أرضية ملعب شهداء بنينا في الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري.

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