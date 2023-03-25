حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس

القاهرة - بوابة الوسط

قدم المدير الفني الجديد للمنتخب الليبي حمدي بطاو اعتذارا لجماهير كرة القدم، ووعد بتصحيح المسار مستقبلا، في المؤتمر الصحفي، عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام تونس، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أمس الجمعة، على ملعب رادس في العاصمة التونسية، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة من التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية «كان 2023» المقررة إقامتها في ساحل العاج.

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وتعد المباراة هى الأولى للمدرب الوطني حمدي بطاو مع المنتخب الليبي الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط»، وحقق فيها المنتخب التونسي فوزا كبيرا على نظيره الليبي بثلاثة أهداف نظيفة، ودفع الجهاز الفني الجديد للمنتخب الليبي، بقيادة بطاو، بتشكيل مكون من معاذ اللافي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: محمود والو، وعلي يوسف، وطلال فرحات، ومحمد المنير. وفي خط الوسط: المعتصم المصراتي، ومحمد التهامي، والطاعر بن عامر. وفي خط الهجوم: حمدو الهوني، وإسماعيل التاجوري، ومعاذ عيسى.

وأقام منتخب ليبيا «فرسان المتوسط» معسكرا قصيرا بمدينة طبرقة التونسية لمدة خمسة أيام قبل التوجّه إلى تونس العاصمة لإقامة مباراة الذهاب.

وتغادر بعثة المنتخب اليوم السبت إلى مدينة بنغازي، لملاقاة المنتخب التونسي في الجولة الخامسة بالتصفيات ذاتها على أرضية ملعب شهداء بنينا في الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري.

منتخب تونس في الصدارة برصيد سبع نقاط، يليه منتخب غينيا الاستوائية بست نقاط، ثم ليبيا بثلاث نقاط، وأخيرا بوتسوانا بنقطة واحدة.