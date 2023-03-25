تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب التونسي الأول لكرة القدم فوزا كبيرا على المنتخب الليبي بثلاثة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أمس الجمعة، على ملعب رادس في العاصمة التونسية، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة من التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية «كان 2023» المقررة إقامتها في ساحل العاج.

- التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا في مواجهة الليلة أمام تونس

المباراة هى الأولى للجهاز الفني الجديد للمنتخب الليبي، بقيادة المدير الفني الوطني حمدي بطاو، الذي دفع في بداية المباراة بتشكيل مكون من معاذ اللافي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: محمود والو، علي يوسف، طلال فرحات، محمد المنير. وفي خط الوسط: المعتصم المصراتي، محمد التهامي، الطاعر بن عامر. وفي خط الهجوم: حمدو الهوني، إسماعيل التاجوري، معاذ عيسى.

وأقام منتخب ليبيا «فرسان المتوسط» معسكراً قصيراً بمدينة طبرقة التونسية لمدة خمسة أيام قبل التوجّه إلى تونس العاصمة لإقامة مباراة الذهاب.

وتغادر بعثة المنتخب اليوم السبت إلى مدينة بنغازي، لملاقاة المنتخب التونسي في الجولة الخامسة بنفس التصفيات على أرضية ملعب شهداء بنينا في الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري.

منتخب تونس في الصدارة برصيد سبع نقاط، يليه منتخب غينيا الاستوائية بست نقاط، ثم ليبيا بثلاث نقاط، وأخيرا بوتسوانا بنقطة واحدة.