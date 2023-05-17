المنتخب الليبي لكرة الصالات يشارك في كأس العرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أسفرت قرعة النسخة السابعة من بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات 2023 للمنتخبات والتي أقيمت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عن وقوع المنتخب الليبي في المجموعة الأولى رفقة البلد المنظم إلى جانب منتخبي الجزائر والسودان.

يُنظم البطولة الاتحاد العربي لكرة القدم داخل الصالات باستضافة من الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل.

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وضمت المجموعة الثانية كلًا من منتخبات المغرب وجزر القمر والكويت ولبنان، وفي المجموعة الثالثة منتخبات مصر وموريتانيا وفلسطين والعراق.

وستقام منافسات البطولة العربية في قاعة الصالة الرياضية بجانب ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة.

مباريات المنتخب الليبي في البطولة:

المباراة الأولى

الثلاثاء 6 يونيو 2023 ليبيا × السودان عند الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا

المباراة الثانية

الخميس 8 يونيو 2023 ليبيا × الجزائر في الساعة الثالثة والنصف مساء.

المباراة الثالثة

السبت 10 يونيو 2023 ليبيا × السعودية في الساعة الثالثة والنصف مساء.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني، بالإضافة إلى أفضل منتخبين حققا المركز الثالث في دور المجموعات.