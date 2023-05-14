منتخب كرة الصالات يقيم معسكرا في البوسنة والهرسك

القاهرة - بوابة الوسط

يدخل المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات معسكرًا إعداديًا في دولة البوسنة والهرسك خلال الفترة ما بين 19 مايو وحتى 3 يونيو المقبل، تحضيرًا لخوض البطولة العربية لكرة القدم داخل الصالات.

والتقى بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم في مدينة طرابلس كل من سفير دولة البوسنة ميرين مشينو فيتش والنائب الأول لرئيس الاتحاد، وعضو لجنة كرة القدم داخل الصالات بسفارة جمهورية البوسنة والهرسك في ليبيا.

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ترحيب بالتعاون الليبي البوسني

وأبدى سفير البوسنة ترحيبًا كبيرًا ببعثة المنتخب الليبي، وسهل إجراءات السفر للاعبين والإداريين المرافقين للبعثة، وبدوره قام نائب رئيس الاتحاد الليبي بتقديم الشكر للسفير على على حسن التجاوب والتعاون.

لقطات من الاجتماع بين سفير البوسنة ونائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، 14 مايو 2023. (الإنترنت)

لقطات من الاجتماع بين سفير البوسنة ونائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، 14 مايو 2023. (الإنترنت)