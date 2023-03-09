  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد الليبي ينشر قائمة منتخب كرة الصالات استعدادا لمعسكر داخلي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 05:28 مساء
الاتحاد الليبي ينشر قائمة منتخب كرة الصالات استعدادا لمعسكر داخلي
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية: صفحة الاتحاد بفيسبوك)
alwasat radio

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» قائمة المنتخب الأول لكرة القدم داخل الصالات، التي ستدخل معسكرًا داخليًا في مدينة زوارة بالفترة ما بين 12 وحتى 16 مارس الجاري.

وأحال الاتحاد القائمة لرؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق، لإبلاغ الأندية التابعة لإشرافها بضرورة تجمع اللاعبين أمام فندق ليبيا بطرابلس الأحد المقبل، على تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

- الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية
- «بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد

وتشمل القائمة 22 لاعبًا يمثلون عشرة أندية، كان لفريق الاتحاد والسويحلي نصيب الأسد فيها بستة لاعبين لكل منهما.

وإليكم كامل القائمة:
من نادي الاتحاد: زياد أحمد عزيز – محمد سليمان غائب – علي مصباح الشوشان – أدهم مصطفى التومي- صهيب محمد الغول –  حسام عبدالله الورفلي.

من نادي السويحلي: رفيق عياد كشلاف – محمد ميلود أبوراس – سليمان عبدالسلام الدرويش – عبدالفتاح أحمد عاشور –  أحمد محمد الأجنف - جهاد محمد عوين.

من نادي البراق لاعبان: رمزي فضل الله الشريف – محمد أحمد المسكين، ومن نادي الأولمبي لاعبان أيضا: محمد سليمان زريق - محمد عبدالقادر العبار.

معاذ عبدالغني الكوني – أساريا
محمود مسعود الرابطي – المدينة
يوسف عادل أسويل – الأخضر
أحمد عبدالحفيظ إمحمد – الميثاق
أحمد نوري الزوي – الترسانة
أحمد عبدالحفيظ عبدالعزيز - لكوس القصر الكبير (محترف بالمغرب)

منشور الاتحاد الليبي بشأن أسماء لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم داخل الصالات، 9 مارس 2023. (صفحة الاتحاد بفيسبوك)
منشور الاتحاد الليبي بشأن أسماء لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم داخل الصالات، 9 مارس 2023. (صفحة الاتحاد بفيسبوك)
منشور الاتحاد الليبي بشأن أسماء لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم داخل الصالات، 9 مارس 2023. (صفحة الاتحاد بفيسبوك)
منشور الاتحاد الليبي بشأن أسماء لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم داخل الصالات، 9 مارس 2023. (صفحة الاتحاد بفيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي

وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
ميلان يعبر إلى ربع نهائي أبطال أوروبا بعد غياب 11 عامًا

ميلان يعبر إلى ربع نهائي أبطال أوروبا بعد غياب 11 عامًا
تعرف على فرصة الأخضر في التأهل بـ«الكونفدرالية»

تعرف على فرصة الأخضر في التأهل بـ«الكونفدرالية»
الفنان أحمد فكرون يطمئن جمهوره ومحبيه وأصدقاءه

الفنان أحمد فكرون يطمئن جمهوره ومحبيه وأصدقاءه
بعد شهر من الزلزال.. منظمات غير حكومية تروي «فوضى» الأيام الأولى بعد الكارثة

بعد شهر من الزلزال.. منظمات غير حكومية تروي «فوضى» الأيام الأولى بعد الكارثة
«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل رمضان

«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل ...
اتفاق ألماني- إماراتي- مصري لتدشين مشروع للهيدروجين في موريتانيا بقيمة 34 مليار دولار

اتفاق ألماني- إماراتي- مصري لتدشين مشروع للهيدروجين في موريتانيا بقيمة 34 مليار ...
اليوم العالمي للمرأة: النساء يتظاهرن دفاعا عن حقوقهن المهددة في العالم (صور)

اليوم العالمي للمرأة: النساء يتظاهرن دفاعا عن حقوقهن المهددة في العالم (صور)
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا

وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة
مصادر لقناة الوسط «WTV»: اتحاد الكرة الليبي يمنح بطاو صلاحيات واسعة قبل مواجهة تونس

مصادر لقناة الوسط «WTV»: اتحاد الكرة الليبي يمنح بطاو صلاحيات واسعة قبل مواجهة ...
كاريكاتير خيري - 8 مارس.. اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير خيري - 8 مارس.. اليوم الدولي للمرأة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوري ومدرب المنتخب الجديد.. ولقاء تونس القريب

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوري ومدرب المنتخب الجديد.. ولقاء تونس ...
مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا

مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا
واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا

واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا
مراسل الوسط «محمد ترفاس» يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي

مراسل الوسط «محمد ترفاس» يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي
قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا

قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليوم.. انطلاق الجولة الرابعة لإياب الدوري بـ«ديربي» بنغازي
اليوم.. انطلاق الجولة الرابعة لإياب الدوري بـ«ديربي» بنغازي
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصداقة والصقور (0 - 0)
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصداقة والصقور (0 - 0)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والنصر (0 - 0)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والنصر (0 - 0)
فوز الجزيرة والأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة في المرحلة الثانية لدوري اليد
فوز الجزيرة والأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة في المرحلة الثانية ...
الخميس انطلاق منافسات كأس الاتحاد لكرة اليد
الخميس انطلاق منافسات كأس الاتحاد لكرة اليد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة...
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات.. ويلوح باتخاذ خطوات قانونية
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات........
الاتحاد العربي يدعو الأهلي طرابلس لـ«كأس الملك سلمان»
الاتحاد العربي يدعو الأهلي طرابلس لـ«كأس الملك سلمان»...
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش......
مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا
مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا...
المزيد
الاتحاد الليبي ينشر قائمة منتخب كرة الصالات استعدادا لمعسكر داخلي
الاتحاد الليبي ينشر قائمة منتخب كرة الصالات استعدادا لمعسكر ......
اللجنة التأسيسية للخماسي الحديث عقدت اجتماعا عاديا
اللجنة التأسيسية للخماسي الحديث عقدت اجتماعا عاديا...
تعرف على مواعيد مواجهات ممثلي ليبيا في البطولة العربية
تعرف على مواعيد مواجهات ممثلي ليبيا في البطولة العربية...
الخميس انطلاق منافسات كأس الاتحاد لكرة اليد
الخميس انطلاق منافسات كأس الاتحاد لكرة اليد...
فوز الجزيرة والأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة في المرحلة الثانية لدوري اليد
فوز الجزيرة والأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة في المرحلة ......
المزيد