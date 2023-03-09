الاتحاد الليبي ينشر قائمة منتخب كرة الصالات استعدادا لمعسكر داخلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» قائمة المنتخب الأول لكرة القدم داخل الصالات، التي ستدخل معسكرًا داخليًا في مدينة زوارة بالفترة ما بين 12 وحتى 16 مارس الجاري.

وأحال الاتحاد القائمة لرؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق، لإبلاغ الأندية التابعة لإشرافها بضرورة تجمع اللاعبين أمام فندق ليبيا بطرابلس الأحد المقبل، على تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

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وتشمل القائمة 22 لاعبًا يمثلون عشرة أندية، كان لفريق الاتحاد والسويحلي نصيب الأسد فيها بستة لاعبين لكل منهما.

وإليكم كامل القائمة:

من نادي الاتحاد: زياد أحمد عزيز – محمد سليمان غائب – علي مصباح الشوشان – أدهم مصطفى التومي- صهيب محمد الغول – حسام عبدالله الورفلي.

من نادي السويحلي: رفيق عياد كشلاف – محمد ميلود أبوراس – سليمان عبدالسلام الدرويش – عبدالفتاح أحمد عاشور – أحمد محمد الأجنف - جهاد محمد عوين.

من نادي البراق لاعبان: رمزي فضل الله الشريف – محمد أحمد المسكين، ومن نادي الأولمبي لاعبان أيضا: محمد سليمان زريق - محمد عبدالقادر العبار.

معاذ عبدالغني الكوني – أساريا

محمود مسعود الرابطي – المدينة

يوسف عادل أسويل – الأخضر

أحمد عبدالحفيظ إمحمد – الميثاق

أحمد نوري الزوي – الترسانة

أحمد عبدالحفيظ عبدالعزيز - لكوس القصر الكبير (محترف بالمغرب)

منشور الاتحاد الليبي بشأن أسماء لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم داخل الصالات، 9 مارس 2023. (صفحة الاتحاد بفيسبوك)

منشور الاتحاد الليبي بشأن أسماء لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم داخل الصالات، 9 مارس 2023. (صفحة الاتحاد بفيسبوك)