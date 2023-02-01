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«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 10:29 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية: صفحة الاتحاد بفيسبوك)
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نشر الاتحاد الليبي لكرة القدم بيانا، وضح فيه رؤيته لقطاع كرة القدم داخل الصالات للموسم الجديد 2023 - 2024، لتحقيق نجاحات كبيرة على مستوى اللعبة.

ووضع الاتحاد أهدافا للنجاح في العام الجديد، وحصرها في التأهل للمربع الذهبي لبطولة العرب 2023، والتأهل لكأس العالم 2024، وفق ما نشره الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر صفحته بـ«فيسبوك».

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وعدد الاتحاد في بيانه الفرص والإمكانات المتاحة للاتحاد، من أجل تنفيذ رؤيته قائلا: «لدينا مدرب طموح للمنتخب، ويعرف القدرات الليبية جيدا في هذا المجال».

وأضاف: «نملك لاعبين مميزين في اللعبة، ولدينا حافز تاريخي لتحقيق إنجاز، إلى جانب تواجد عناصر شابة ومواهب واعدة، إلى جانب وجود فريق عمل متجانس وطموح».

ورصد البيان العوائق التي قد تؤدي لعرقلة تحقيق الأهداف المنشودة، وقدم لها طرقا للمعالجة وفقا لرؤيته.

عدم اهتمام الأندية بقطاع كرة القدم داخل الصالات
وعالج الاتحاد الأمر في ثلاث نقاط، أولا مراقبة دوريات الأندية غير الرسمية، ومراقبة الدوريات الموسمية بالمناطق، ومراقبة بطولة الاتحادات الفرعية، واختيار بعض العناصر التي تنشط في بطولات الأندية والجامعات الليبية.

عدم وجود قاعات معتمدة دوليا لدى ليبيا
وقدم الاتحاد حلا للأمر، بطلب زيارة لجنة من الاتحاد الأفريقي لمعاينة قاعات (مصراته وطرابلس وبنغازي وزوارة)، والعمل على تنفيذ طلبات الاتحاد الأفريقي لاعتماد تلك الصالات.

محدودية الإمكانات لإقامة المعسكرات
سيخصص الاتحاد مبلغا من الدعم الدولي، لتنفيذ معسكرات ولقاءات ودية للمنتخب الليبي لكرة الصالات، إلى جانب التواصل مع المؤسسات الاقتصادية والتواصل مع الحكومة لتقديم الدعم المطلوب.

وسيقوم الاتحاد في النهاية بمتابعة وتقييم مراحل العمل، وتقييمها، ومعالجة القصور ووضع الحوافز لتحقيق الإنجازات وتحقيق الانضباط، إلى جانب وحدة القرار والمسؤولية بين الجميع.

بيان الاتحاد الليبي المنشور على صفحته، 1 فبراير 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم بفيسبوك)
بيان الاتحاد الليبي المنشور على صفحته، 1 فبراير 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم بفيسبوك)
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