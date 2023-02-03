الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية

القاهرة - بوابة الوسط

حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم تكلفة دخول الجماهير إلى ملاعب بطولة الدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات، خلال الموسم الجديد، كما وضح طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير إلى الصالات بين الأندية المتنافسة في الدوري.

وقال الاتحاد الليبي في بيان نشره عبر صفحته بفيسبوك: «قيمة دخول الجماهير لحضور مباريات البطولة هي ثلاثة دينار ليبي».

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وأكمل الاتحاد: «سيتم توزيع المداخيل وفق التالي: 30% لصالح الاتحاد الفرعي الواقع بنطاقه الجغرافي الصالة التي تقام عليها المباراة، بينما ستعطى 70% منها لصالح الفريق المضيف، فيما يتعلق بالأدوار التمهيدية الأولى».

وأردف: «70% من العوائد ستعطى للفريقين طرفي كل مباراة في الأدوار التمهيدية الثانية والدور النهائي، مناصفة بينهما».

وخول الاتحاد الليبي، الاتحادات الفرعية في حصر وطباعة التذاكر الخاصة بالمباريات، وإعداد التقارير، وإحالتها إلى لجنة كرة القدم داخل الاتحاد، عن كل مرة من مراحل البطولة.

ونشر الاتحاد بيانا آخر، يطلب فيه من رؤساء الاتحادات الفرعية، تسمية مدرب يتولى تكوين فريق الاتحادات الفرعية، تمهيدا لإعلان قرار الدوري الخاص بها، إذا تأخر رد الاتحادات الفرعية بهذا الخصوص.

وأعطى الاتحاد الليبي مهلة لرؤساء الاتحاد حتى 10 فبراير المقبل، فإن لجنة كرة القدم بالاتحاد مخولة بتكليف مدرب لكل اتحاد فرعي، يتولى المسؤولية، وفق ما تراه مناسبا.

بيان الاتحاد الليبي لكرة القدم بشأن توزيع عوائد دخول الجماهير لمباريات كرة الصالات، 3 يناير 2023. (صفحة الاتحاد بفيسبوك)

بيان الاتحاد الليبي لكرة القدم بشأن اختيار مدير فني للاتحادات الفرعية، 3 يناير 2023. (صفحة الاتحاد بفيسبوك)