دورة متقدمة لمدربي كرة القدم داخل الصالات

القاهرة - بوابة الوسط

ينظم الاتحاد الليبي لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي «فيفا»، دورة تدريبية متقدمة لمدربي كرة القدم داخل الصالات مطلع شهر مارس المقبل.

ويشرف على إلقاء المحاضرات النظرية والعملية بهذه الدورة التأهيلية المتقدمة محاضرون وخبراء معتمدون دوليا يتقدمهم المحاضر المغربي هشام الدكيك، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد بـ«فيسبوك».

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آخر موعد للتسجيل

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم للمدربين الوطنيين الراغبين في المشاركة في هذه الدورة أن آخر موعد للتسجيل سيكون يوم السبت المقبل الموافق 4/2/2023.

كما أعلن الاتحاد الليبي تعاقده مع المدرب الإسباني ريكادو أنيغويز، لمهمة تدريب منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات مساء أمس الثلاثاء.