الاتحاد يهزم البراق في افتتاح نهائيات قدم الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق فريق الاتحاد الفوز، أمس الخميس، على نظيره البراق في المباراة الافتتاحية لنهائيات ليبيا لكرة القدم داخل الصالات بهدفين نظيفين، فيما تعادل السويحلي والأولمبي بثلاثة أهداف لمثلها عقب نهاية المباراة الأولى، التي شهدتها قاعة كرة اليد ببنغازي.

مباراتا اليوم

يتجدد الموعد اليوم الجمعة، مع مباراتين في نهائيات قدم الصالات، الأولى ستجمع بين السويحلي مع البراق والمراقب صلاح الحاسي، وتعقبها مباراة الاتحاد والأولمبي والمراقب مصطفى الوزري.

- الاتحاد في مواجهة البراق في افتتاح نهائيات قدم الصالات

- فوز الاتحاد والسويحلي والأولمبي في دوري الصالات