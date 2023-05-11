الاتحاد في مواجهة البراق في افتتاح نهائيات قدم الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يلتقي اليوم الخميس على أرضية قاعة كرة اليد في مدينة بنغازي فريق الاتحاد ونظيره البراق، في افتتاح مواجهات نهائيات ليبيا لكرة القدم داخل الصالات.

وتقام النهائيات بمشاركة أربعة فرق، وهي الاتحاد والبراق والأولمبي والسويحلي، اللذان يلتقيان عقب نهاية المواجهة الأولى بين الاتحاد والبراق.

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وغدا الجمعة ستقام مباراتان أيضا، الأولى ستجمع البراق مع السويحلي والمراقب صلاح الحاسي ويعقبها مباراة الاتحاد مع الأولمبي والمراقب مصطفى الوزري.