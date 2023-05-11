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الاتحاد في مواجهة البراق في افتتاح نهائيات قدم الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 11 مايو 2023, 10:49 صباحا
الاتحاد في مواجهة البراق في افتتاح نهائيات قدم الصالات
لاعبو فريق الاتحاد لكرة القدم داخل الصالات. (أرشيفية: الإنترنت)
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يلتقي اليوم الخميس على أرضية قاعة كرة اليد في مدينة بنغازي فريق الاتحاد ونظيره البراق، في افتتاح مواجهات نهائيات ليبيا لكرة القدم داخل الصالات.

وتقام النهائيات بمشاركة أربعة فرق، وهي الاتحاد والبراق والأولمبي والسويحلي، اللذان يلتقيان عقب نهاية المواجهة الأولى بين الاتحاد والبراق.

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وغدا الجمعة ستقام مباراتان أيضا، الأولى ستجمع البراق مع السويحلي والمراقب صلاح الحاسي ويعقبها مباراة الاتحاد مع الأولمبي والمراقب مصطفى الوزري.

نظام البطولة
يشار إلى أن النهائيات تقام بنظام التجمع ومن مرحلة واحدة، مباريات ذهاب فقط، والفريق الأكثر نقاطا سيتوج ببطولة ليبيا لكرة القدم داخل الصالات للموسم الرياضي2022 - 2023.

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