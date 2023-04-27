اليوم.. 3 مباريات في الجولة الخامسة لقدم الصالات

القاهرة - بوابة الوسط

يتجدد الموعد اليوم الخميس في الجولة الخامسة والختامية لكرة القدم داخل الصالات لفرق المجموعة الثانية والتي سيتأهل منها فريقان لنهائيات بطولة ليبيا.

يلتقي فريق الاتحاد ونظيره أساريا في صالة مصراتة، ويراقبها عادل سويسي، بينما يلتقي المدينة وضيفه السويحلي بصالة غريان، والمراقب عبدالفتاح التريكي، فيما تختتم اللقاءات بمواجهة الأولمبي ونظيره الميثاق في صالة 17 فبراير، ويراقبها الشارف الفزاني.

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