اليوم.. 3 مباريات في الجولة الخامسة لقدم الصالات...

يتجدد الموعد اليوم الخميس في الجولة الخامسة والختامية لكرة القدم داخل الصالات لفرق المجموعة الثانية والتي سيتأهل منها فريقان لنهائيات بطولة ليبيا.
يلتقي فريق الاتحاد ونظيره أساريا في صالة مصراتة، ويراقبها عادل سويسي، بينما يلتقي المدينة وضيفه السويحلي بصالة غريان، والمراقب عبدالفتاح التريكي، فيما تختتم اللقاءات بمواجهة الأولمبي ونظيره الميثاق في صالة 17 فبراير، ويراقبها الشارف الفزاني.
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الترتيب قبل الجولة الخامسة
الاتحاد بثماني نقاط وفارق 11 هدفا
السويحلي سبع نقاط وفارق ثمانية أهداف
الأولمبي سبع نقاط وفارق هدفين
أساريا ست نقاط
المدينة ست نقاط
الميثاق من دون نقاط
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