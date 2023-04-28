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فوز الاتحاد والسويحلي والأولمبي في دوري الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 28 أبريل 2023, 01:59 مساء
فوز الاتحاد والسويحلي والأولمبي في دوري الصالات
فريق الاتحاد لكرة القدم داخل الصالات. (أرشيفية: الإنترنت)
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اختتمت، أمس الخميس، المرحلة الأولى للدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات عن المنطقة الثانية، وشهدت الجولة الخامسة والختامية تحقيق أندية الاتحاد والسويحلي والأولمبي الفوز على حساب أساريا والمدينة والميثاق.

حقق الاتحاد الفوز على نظيره أساريا بخمسة أهداف دون رد، بينما تمكن السويحلي من تجاوز حدود المدينة بفارق هدف وحيد، بعد انتهاء المباراة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة للمدينة، فيما لم يجد الأولمبي صعوبة في قهر منافسه الميثاق بتسعة أهداف نظيفة.

الترتيب بعد الجولة الخامسة
الاتحاد 11 نقطة و16هدفا
الأولمبي عشر نقاط مع فارق 11 هدفا
السويحلي عشر نقاط مع فارق تسعة أهداف
المدينة ست نقاط
أساريا ست نقاط
الميثاق دون نقاط.

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وبذلك تأهل الاتحاد والأولمبي عن المنطقة الثانية صحبة البراق ممثل المنطقة الأولى مباشرة للمربع الذهبي، بينما يخوض السويحلي والأخضر مباراة فاصلة لتحديد رابع المتأهلين.

يشار إلى أن نهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم داخل الصالات ستقام بمجمع سليمان الضراط ببنغازي في الفترة من 10 إلى 13 مايو 2023 المقبل.

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