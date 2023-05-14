الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس السبت، بصالة كرة اليد في بنغازي، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات، انتهت بفوز الاتحاد على السويحلي بستة أهداف مقابل هدفين (6-2)، وفوز الأولمبي على البروق بستة أهداف مقابل ثلاثة (6-3).

- الاتحاد في مواجهة البراق في افتتاح نهائيات قدم الصالات

الترتيب النهائي

توج الأولمبي بكأس الدوري وذهبية البطولة برصيد سبع نقاط، وجاء الاتحاد ثانيا برصيد ست نقاط، والبراق ثالثا بثلاث نقاط، والسويحلي رابعا بنقطة واحدة.

مفكرة النتائج

الاتحاد × البراق (2-0)

الأولمبي × السويحلي (3-3)

البراق × السويحلي (3-1)

الأولمبي × الاتحاد (7-2)

الاتحاد × السويحلي (6-2)

الأولمبي × البراق (6-3)

يشار إلى أن، غدا الإثنين، سيكون الموعد بصالة كرة اليد ببنغازي مع مباراتي الدور نصف نهائي لبطولة كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات، والنصر يلتقي فيها البراق، والاتحاد يتبارى مع السويحلي.

والفائزان يلتقيان الثلاثاء في المباراة النهائية للتتويج بكأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات للموسم الرياضي (2022-2023).

الأولمبي يتوج بدوري كرة الصالات. (صفحة لجنة كرة القدم داخل الصالات عبر فيسبوك)

الأولمبي يتوج بدوري كرة الصالات. (صفحة لجنة كرة القدم داخل الصالات عبر فيسبوك)

الأولمبي يتوج بدوري كرة الصالات. (صفحة لجنة كرة القدم داخل الصالات عبر فيسبوك)