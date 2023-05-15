سلة الأهلي طرابلس تفوز على النصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق فريق الأهلي طرابلس، اليوم الإثنين، فوزًا مهمًا على نظيره النصر، فى الجولة السادسة لدور الثمانية بالدوري الليبي لكرة السلة، في المباراة التي جمعتهما بالصالة الكبرى في طرابلس.

جاء ربع المباراة الأول متكافئا، وانتهى للأهلي طرابلس، بفارق نصف سلة بنتيجة 16/ 15، في حين ظهر الفريقان في الربع الثاني بمستوى أقل، من حيث تسجيل النقاط، حيث أضاف الأهلى طرابلس 11 نقطة والنصر 7 نقاط، لينتهى الشوط الأول بتقدم الأول بنتيجة 27 /22.

- الأهلى بنغازي ينفرد بصدارة دور الثمانية في دوري كرة السلة

- المروج يحقق فوزه الثاني في دور الثمانية بدوري السلة

وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلى طرابلس 44 نقطة مقابل 46 نقطة للنصر، لتنتهى المباراة بفوز الأول بفارق ثلاث نقاط بنتيجة 71 /68، ليصبح بحوزة الأهلى طرابلس 11 نقطة، ويتجمد رصيد النصر عند 10 نقاط.