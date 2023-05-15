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الأهلى بنغازي ينفرد بصدارة دور الثمانية في دوري كرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 11:13 مساء
الأهلى بنغازي ينفرد بصدارة دور الثمانية في دوري كرة السلة
فريق الأهلى بنغازي لكرة السلة (أرشيفية: الإنرتنت)
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انفرد فريق الأهلى بنغازي بصدارة لدور الثمانية ببطولة دوري السلة الليبي، بعد فوزه السادس على التوالي، مساء اليوم على الاتحاد فى المباراة التي جمعتهما بالقاعة الكبرى في طرابلس.

وكان ربع المباراة الأول متكافئًا وانتهى لصالح الاتحاد وبفارق نصف سلة 24/ 23، وفي الربع الثاني أضاف الاتحاد 25 نقطة مقابل21 نقطة للأهلى بنغازي لينتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد 49/ 44.

- الأهلي بنغازي والاتحاد يتصدران دور الثمانية في دوري كرة السلة

وفى الربعين الثالث والرابع كان التفوق للأهلى بنغازى الذي أضاف 46 تقطة، مقابل 37 نقطة للاتحاد لتنتهى المباراة بفوز الأهلى بنغازى بنتيجة 90/ 86، ولينفرد بالصدارة بمجموع 12 نقطة من 6 مباريات ، وظل الاتحاد عند 11 نقطة.

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