الأهلى بنغازي ينفرد بصدارة دور الثمانية في دوري كرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

انفرد فريق الأهلى بنغازي بصدارة لدور الثمانية ببطولة دوري السلة الليبي، بعد فوزه السادس على التوالي، مساء اليوم على الاتحاد فى المباراة التي جمعتهما بالقاعة الكبرى في طرابلس.

وكان ربع المباراة الأول متكافئًا وانتهى لصالح الاتحاد وبفارق نصف سلة 24/ 23، وفي الربع الثاني أضاف الاتحاد 25 نقطة مقابل21 نقطة للأهلى بنغازي لينتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد 49/ 44.

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وفى الربعين الثالث والرابع كان التفوق للأهلى بنغازى الذي أضاف 46 تقطة، مقابل 37 نقطة للاتحاد لتنتهى المباراة بفوز الأهلى بنغازى بنتيجة 90/ 86، ولينفرد بالصدارة بمجموع 12 نقطة من 6 مباريات ، وظل الاتحاد عند 11 نقطة.