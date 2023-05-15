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المروج يحقق فوزه الثاني في دور الثمانية بدوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 15 مايو 2023, 11:20 مساء
المروج يحقق فوزه الثاني في دور الثمانية بدوري السلة
فريق المروج لكرة السلة (الإنترنت)
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حقق فريق المروج اليوم الإثنين فوزه الثاني فى دور الثمانية ببالدوري الليبي لكرة السلة، وذلك على حساب فريق المدينة في المباراة التي جمعتهما بقاعة أحمد موسي بمدينة المرج.

انتهى ربع المباراة الأول بالتعادل 14/ 14، بينما كان الربع الثاني متكافئًا وانتهى بفارق نصف سلة للمروج 20 /19؛ لينتهى الشوط الأول بتقدم المروج 34/ 33.

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وفي الربعين الثالث والرابع أضاف المروج 32 نقطة مقابل 26 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز المروج 66/59، وبهذا الفوز ارتفع رصيد المروج إلى ثماني نقاط والمدينة بست نقاط.

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