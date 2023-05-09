اللجنة العليا لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه تعقد اجتماعها الأول في طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعقد اللجنة العليا لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه اجتماعها الأول في طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر الاتحاد الليبي لمناقشة العديد من الموضوعات.

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اللجنة يترأسها علي الشارف، وتناقش في اجتماعها اليوم آخر الاستعدادات والترتيبات وتشكيل اللجان العاملة في البطولة.

وتستضيف ليبيا المنافسات أيام السادس والسابع والثامن والعشرين من يوليو المقبل، كما تبحث اللجنة تشكيل عدة لجان من بينها اللجنة الإعلامية واللجنة الفنية ولجنة الاستقبال والإقامة.